Дни ромского кино в Украине состоятся онлайн
Афиша фестиваля
10-17 декабря состоится первый онлайн фестиваль «Дни Ромского Кино в Украине», в течение которого у вас будет возможность каждый вечер смотреть фильм на ромскую тематику.
В рамках фестиваля познакомят украинскую аудиторию с современными фильмами, освещающими ромскую культуру и историю с новых сторон, осмысливают опыт трагического прошлого, предлагая новые видения будущего, которое нам всем еще предстоит построить.
Отобранные фильмы распределены по таким темам :
1. Нерассказанные истории наших предков — ромское рабство в Румынии.
2. Забытые страдания. Ромская память о геноциде во время нацистской оккупации.
3. Ромское представление о будущем депонирует благосостояние.
Чтобы приобщиться и получить всю необходимую информацию для просмотра фильмов во время фестиваля «Дни Ромского Кино» — обязательно зарегистрируйтесь по ссылке https://forms.gle/CKL1YKptCh5EZGCMA< /p>
В рамках фестиваля «Дни ромского кино в Украине» будет отдан уважение особой личности для ромской общины и культуры в Украине — Игорю Крикунову. Это выдающийся ромский режиссер, актер театра и кино, педагог и общественный деятель, оставивший после себя выдающееся наследие для ромской культуры. В мае 2021 года он ушел из жизни. Для Игоря Крикунова самым любимым фильмом с его участием была лента «Цыганка Аза». Именно поэтому он будет открывать фестиваль.
Среди предложенных лент будет и «Момент в музыке — Реквием по Аушвицу»— особый фильм о ромском холокосте во время 2-й Мировой Войны. Фильм предоставляет слово ромским жертвам, параллельно используя архивные кадры и произведения визуального искусства, чтобы рассказать историю, которой часто пренебрегают и иногда даже исключают из официальных нарративов национальной истории. Особая роль в этом фильме оказана музыкальному сопровождению, основанному на элементах классической католической литургии. Это симфония, которая была написана голландско-синтийским композитором-самоучкой — Роджером Морено Ратгебом.
Дни Ромского Кино — инициатива, которую Ромский женский фонд «Чирикли» реализует в партнерстве с SODI. при поддержке Министерства иностранных дел Германии.
Ранее за финансирование Соединенного Королевства Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предоставляет пищевые и гигиенические пакеты первой необходимости людям, особенно уязвимым к негативному влиянию господина. Это касается, в частности, лиц старшего возраста, одиноких людей, бездомных и семей ромов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»