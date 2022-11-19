«Днепр-1» победил «Шахтера» в центральном матче УПЛ и опережает соперника на восемь очков
Для подопечных Игоря Йовичевича этот поединок стал первым поражением в текущем сезоне Премьер-лиги.
Фото: obozrevatel A A+ A++
Событие: Донецкий «Шахтер» в 14 туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге проиграл в гостях «Днепру-1». Матч в Ужгороде на стадионе «Авангард» завершился со счетом 2:1.
Детали и комментарии:Это был поединок, в котором встретились команды, занимающие два первых места в турнирной таблице. Днепр-1 до этого опережал соперника на пять очков, но у «горняков» еще есть еще один матч в запасе. Кроме того, в УПЛ эти две команды шли без поражений.
Еще одно интересное противостояние – дуэль лидера гонки бомбардиров Артема Довбика против звездного вингера Михаила Мудрика. Оба в этом матче отличились забитыми голами. Первым отправил мяч в ворота соперников именно Мудрик. На 17-й минуте он на большой скорости обошел трех защитников и хитрым ударом с отскоком от газона заставил капитулировать голкипера днепрян Макса Валефа, допустившего ошибку.
Но через четыре минуты хозяева сравняли счет. Не обошлось без Довбика, который до этого упустил возможность отличиться. На этот раз он отдал пас на Гуцуляка, который в штрафной отпасовал на Пихальонка. А уж тот точным «выстрелом» отправил мяч в ворота соперников. Во втором тайме гол забил уже сам Довбик. На 53-й минуте он обошел защитников и смог нанести ювелирный дальний удар в угол ворот соперника.
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Для подопечных Игоря Йовичевича этот матч стал первым поражением в текущем сезоне. Кроме того, «Шахтер» прервал свою серию – команда не проигрывала 26 матчей подряд. После этой игры «Днепр-1» побеждает и уходит в отрыв в турнирной таблице. Команда продолжает без поражений в чемпионате Украины. А вот «Шахтер» теперь отстает от соперника на восемь очков. «Днепр-1» впервые в истории выиграл у «Шахтера». Но главное совсем другое: днепряне не только гарантировали себе зимнее чемпионство, но и увеличили отрыв от «горняков» в турнирной таблице, хотя у соперника остается один поединок в запасе. А еще спортклубовцы отомстили своему экс-наставнику Йовичевичу, который летом, по мнению руководства клуба, предал «Днепр-1», подписав контракт с «Шахтером».
В 15-м туре чемпионата УПЛ команда Кучера проведет выездной поединок против «Кривбасса», а «Шахтер», потерпевший первое поражение в сезоне, будет принимать полтавскую «Ворсклу».