Днепр-1 — чемпион: клуб сенсационно выиграл осеннюю конкуренцию у Динамо и Шахтера
Одолев в Ужгороде донецкий “Шахтер” (2:1), они досрочно стали недосягаемыми для всех конкурентов и обеспечили себе звание зимнего чемпиона Украины.
Фото scdnipro1.com.ua A A+ A++ После победы над горняками команда Александра Кучера опередила “Шахтер” аж на семь очков!
Поражает и статистика днепровского клуба. В стартовых 13 матчах команда с берегов Днепра единственной из всех участниц не потерпела ни одного поражения, выиграв 11 поединков и сведя два вничью. А еще “Днепр-1” забил больше голов (30) и меньше всего пропустил (8).
“Залог успеха в том, что тренерский штаб нашел общий язык с подопечными, — считает Андрей Полунин, тренер-селекционер “Днепра-1”. — Главный тренер Александр Кучер донес игрокам, какой именно он хочет видеть игру, и ребята все поняли. Матч с “Шахтером” это подтвердил”.
“В “Днепр-1” очень сильная атакующая линия полузащиты, а на острие атаки у нас есть мощный Артем Довбик, — говорит Николай Медин, экстренер “Днепра-1”. — Игроки умеют использовать в отдельных матчах разные тактики, навязывают свою игру и не подстраиваются под соперника. Основная манера игры — короткие ремни в центре поля, позволяющие команде быстро перейти из обороны в атаку. К тому же партнеры тонко ощущают игру Артема Довбика, отдавая ему точные ремни, приводящие к головам.
Николай Медин отмечает достаточно качественную селекционную работу клуба во время войны. “После 24 февраля команду покинули все легионеры, — говорит эксперт. — Клуб сумел приобрести четырех не менее качественных иностранцев и оставить в составе всех украинских игроков. Собственно говоря, основной состав изменился на 50 процентов, а качество игры ощутимо улучшилось. Читайте также: «Калибры» и «не только»: РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет, 61 крылатых ракет, 61Еще одним залогом успеха специалисты считают то, что в отличие от других украинских команд “Днепр-1” базируется за границей. “Команда тренируется в Словакии, а в Украину приезжает только на матчи чемпионата, — говорит Андрей Полунин. — Это большой плюс, поскольку футболисты не слышат воздушные тревоги и обстрелы. Они могут спокойно тренироваться, их семьи рядом и в безопасности.
Интересно, что “Днепр-1” завоевал звание зимнего чемпиона Украины даже несмотря на то, что его игроки не так ценны, как футболисты “Динамо” и “Шахтера”. По стоимости спортсменов днепровский клуб занимает третье место, имея исполнителей на общую сумму 23,85 миллионов евро. Между тем, по данным немецкой компании “Трансфермаркет”, “Динамо” располагает футболистами стоимостью 109,95 миллиона, “Шахтер” — 80,30 миллионов евро. “Этот факт не помешает “Днепру-1” удержать лидерство и весной, — говорит Александр Поклонский, эксфутболист “Днепра”. — Все-таки у команды солидный гандикап, с которым можно бороться за первое в истории чемпионство. Чтобы стать чемпионом Украины, Днепру-1. нужно приобрести еще трех или четырех игроков, — считает Андрей Полунин. — Да, у нас очень сильный коллектив, но все равно нужна конкуренция. Другими словами, у команды короткая скамья запасных. В основном в осеннем сезоне выступало 12 mdash; 14 игроков, а это мало, нужно, чтобы игровую практику имели 20 — 22 футболиста”.