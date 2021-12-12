Днем Киев накроет туман
12.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Видимость будет 200-500 метров. Фото: Борис Корпусенко
12 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м, что соответствует I (желтому) уровню опасности.
Такая погода значительно ухудшает видимость на дорогах. Поэтому специалисты рекомендуют водителям при управлении автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Также сегодня в 16:00 на Майдане Незалежности засветят фонарики в пределах правозащитной акции видимости людей с особыми потребностями «Lights for Rights».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»