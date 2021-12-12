Днем Киев накроет туман

magictr | 12.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Днем Киев накроет туман

Видимость будет 200-500 метров. Фото: Борис Корпусенко

12 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м, что соответствует I (желтому) уровню опасности.

Такая погода значительно ухудшает видимость на дорогах. Поэтому специалисты рекомендуют водителям при управлении автомобилем в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Также сегодня в 16:00 на Майдане Незалежности засветят фонарики в пределах правозащитной акции видимости людей с особыми потребностями «Lights for Rights».

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr