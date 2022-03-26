Для защиты здания Театра на Подоле использовали декорацию: фото
3580
В здании укрепили центральный вход. Фото Николая Донева
В здании театра на Андреевском спуске укрепили центральный вход, использовав фрагмент декорации из спектакля «Серые пчелы».
Сейчас в Киеве продолжаются работы по защите культурных памятников, инициированные Департаментом культурного наследия. Уже завершили работы у памятника Самсону, по экспозиции музея Михайловского собора, на Каменицах киевского войта, возле памятника Владимиру.
«Наше решение было принято еще до начала этой кампании. Работники театра, которые могли добраться до места работы, присоединились к процессу. Мы использовали мешки и кубы для песка. Хотя в это время очень сложно было приобрести обычные строительные мешки, но благодаря совместной работе команды и волонтерской организации „Соломянские котики“ за несколько часов все необходимое нашлось», — рассказала руководительница литературно-драматургической части >
Для укрепления использовали мешки и кубы для песка. Фото Николая Донева
Для укрепления использовали мешки и кубы для песка. Фото Николая Донева
Для укрепления использовали мешки и кубы для песка. Фото Николая Донева
В работах по укреплению приняли участие сотрудники театра. Фото Николая Донева
Она отметила, что Театр на Подоле — самая современная театральная площадка в Украине. И хотя он не является стратегическим объектом и в военное время не работает, руководитель Евгений Свинов принял решение укрепить здание — как входную группу, так и аварийную и дополнительную дверь.
В работах по укреплению приняли участие сотрудники театра. Фото Николая Донева
Для укрепления использовали мешки и кубы для песка. Фото Николая Донева
Символично, что для укрепления центрального входа использовали негорючий фрагмент декорации из спектакля «Серые пчелы» Андрея Куркова, которое поставил основатель театра Виталий Малахов. Уже несколько лет спектакль рассказывал украинцам страшную правду войны, которая началась еще в 2014-м. В постановке говорится о двух жителях села, живущих в «серой зоне» и избравших для себя разные стороны.
Сцена из спектакля «Серые пчелы». Фото: Театр на Подоле
«Декорация обычно священная вещь в театре, ее берегут, но в эти сложные времена единственной бесценной является человеческая жизнь», — подчеркнула Оксана Прибиш.
Инициативу поддержал глава Департамента культурного наследия Александр Никоряк. По его словам, у Киева еще много работы, чтобы защитить множество культурных объектов столицы, поэтому сотрудники театра смогут помочь укреплять некоторые из памятников.
В здании театра на Андреевском спуске укрепили центральный вход. Фото: Николая Донева
«Несмотря на то, что театр как культурный институт не работает, наши сотрудники записались как в ВСУ, так и в территориальную оборону, чтобы с оружием защищать свой дом. Многие работники волонтерят, каждый по-своему поддерживает жизнь в нашем Киеве», — рассказала Оксана Прибиш.
Новый корпус Театра на Подоле, расположенный на Андреевском спуске, 20-я, торжественно открыт осенью 2017 года. Он построен за частные средства, проект разрабатывало архитектурное бюро «Дроздов и партнеры». Театр доступен для людей с инвалидностью и оснащен современным оборудованием.
Напомним, в европейских городах инициируют создание украинских художественных центров. Инициатива призвана создать совместные культурные продукты вместе с европейскими театрами, которые на языке искусства будут информировать мир о событиях, происходящих сейчас в Украине.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»