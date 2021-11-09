Для украинских школьников объявили конкурс #StopFake
Конкурс «#StopFake» продлится до 25 ноября
Умение критически мыслить и различать правду от фейков становится одним из наиболее необходимых навыков человека. Причем специалисты отмечают, что это умение необходимо формировать с детства. Именно поэтому Образовательный проект «На Урок» приглашает школьников к путешествию по миру информации, которая научит отличать фейки от правды.
Всеукраинский интернет -конкурс «#StopFake» длится с 22 октября по 25 ноября. Участников ожидает много полезной информации и интересных задач, из которых можно узнать факты об информационном обществе и предпосылках его появления, а также с помощью которых научиться различать и опровергать фейки. К участию приглашают учащихся 1-1. После регистрации на сайте можно сразу же начать выполнять задания. Причем для всех возрастов подготовили разные задачи.
Участники конкурса, кроме того, что получат множество интересной информации и полезных навыков получат дипломы и сертификаты.
Кстати, 1 ноября, в Украине началась масштабная кампания «Месяц цифровой грамотности», которая продлится до 30 ноября 2021 года.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»