Для уборки столичных дворов купят новую технику
Городу нужна техника для уборки во дворах. Фото из открытых источников
Столичные Управляющие компании по обслуживанию жилого фонда районов приобретут тракторы, автомобили для аварийных бригад, экскаваторы, автовышки для работы на кровлях, бензиновые генераторы, мотопомпы и т.д.
Каждое предприятие направит 10 миллионов гривен на приобретение дополнительной снегоуборочной техники.
Закупку осуществят по средствам своих уставных фондов. На это дали согласие комиссий Киевсовета по вопросам бюджета и социально экономического развития и по вопросам собственности.
По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, на сегодняшний день в распоряжении управляющих компаний является единиц техники, которая может быть задействована для уборки в непогоду. Однако для более оперативной и качественной очистки дворов и межквартальных проездов, особенно в период мощных снегопадов, нужно иметь большее количество. Поэтому Киевский городской совет оказывает помощь управляющим компаниям.
Пантелеев объяснил, что все средства, полученные от жильцов, идут на оплату текущих расходов — освещение, электрификацию лифтов, аварийные работы и текущий ремонт, зарплату рабочих, закупку горючего и т.д. При этом стоимость услуг управляющих компаний на фоне роста минимальной зарплаты, удорожания коммунальных услуг и расходных материалов остается на уровне 2017 года. Кроме того, увеличение количества техники позволит управляющим усилить взаимодействие с домами ОСМД и ЖСК для лучшей уборки улиц и дворов.
Кроме того, в канун Нового года в Оболонском районе устроили конкурс на лучшего дворника. Организаторы хотят отметить людей, которые круглогодично добросовестно поддерживали чистоту в подъездах и на придомовых территориях.