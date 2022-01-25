Для юных художников и скульпторов проводят международный фестиваль, работы победителей покажут в киевском музее
Выставка 50 победителей фестиваля состоится в феврале в Музее-мастерской И.П. Кавалерида. Фото: Виктор Ковалевский
IV Международный Художественный Фестиваль РИСУН.UA, который проходит под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины, приглашает к участию юных художников и скульпторов от 5 до 25 лет.
Заявки принимаются до 31 января. Участники могут представить рисунки (картины, коллажи и т.п.) или скульптуры. Нет никаких запретов или преимуществ в теме или материалах, единственное требование — чтобы это были оригинальные работы, а не копирование известных изображений. Детали на сайте
Выставка 50 победителей фестиваля состоится 14-28 февраля в Музее-мастерской И.П. Кавалеридзе (Киев, Андреевский спуск, 21)
В международное жюри вошли художники, скульпторы и деятели культуры и искусства из 14 стран 5 континентов мира:
— Украина — председатель жюри — директор Музея-мастерской И.П.Кавалеридзе Александр Юнин, члены жюри: ректор НАОМА Александр Цугорка, выдающиеся художники Валерий Франчук, Николай Сологуб, Петр Бевза, Александр Удра, главный хранитель Национального музея Тараса Шевченко Юлия Шиленко, Николай Зинченко, ректор Академии современного искусства им. Сальвадора Дальше Оксана Фурса, главная организатор Международного Художественного Фестиваля РИСУН.UA Татьяна Колесниченко;
— США — кураторша международных проектов Лондон-Нью-Йорк Анастасия Сирооченко;
— Черногория — многолетний директор Национального музея Черногории Анастасия Миранович, художники Мирко Драгович, Матан Вуксевич, профессор Высшей школы искусствим. Петара Любарды Гордана Томашевич.
—Канада — директор музея Тараса Шевченко в Канаде (Торонто) Людмила Погорелова;
— Испания — скульптор Карлос Гарсиа Лаос;
— Италия — скульп проектов Джузеппе Меле;
— Грузия — художник Тамаз Авалиани;
— Уругвай — скульптор Федерико Арнауд;
— Армения — председатель Союза Художников Армении Сурен Сафарян;
— Бельгия — скульптор Барт Ванстенкинсте;
— Беларусь — художница Надежда Пашкевич;
— Азербайджан — художники Аскер Джавадов и Эльдар Гаджиев;
— Австралия — художница Китай — художница и преподавательница изобразительного искусства Чио Шаотин, генеральный директор Украинско-китайского центра развития культуры и образования Вэй Лимин.
Все финалисты и победители получат подарки от Министерства культуры и информационной политики Украины, предоставленные Государственным предприятием «Центр защиты информационного пространства Украины».
IV Международный Художественный Фестиваль РИСУЙ. UA, организованный Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM и промоушн и продакшн компанией STUDIORAR под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины для развития культурной дипломатии между Украиной и другими народами, создания и укрепления связей между поколениями разных стран. >«Новое поколение несет свое видение старшим в формате международного общения, что знакомит разные страны с культурой друг друга. Почтенное международное жюри, которое оценивает молодые таланты, определяет и направляет будущие тенденции развития мировой культуры»,— отмечают организаторы.