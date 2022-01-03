Для студентов киевского университета Шевченко построят новое общежитие
Общежитие будет иметь 420 комнат для размещения студентов. Фото: Владимир Бугров
Будущее общежитие ориентировочно будет иметь 16 этажей и 420 комнат. Его построят на территории студгородка, расположенного на улице Михаила Ломоносова. В 2022 году на это из госбюджета выделили 108 млн грн.
На протяжении многих лет одной из наиболее «болезненных» проблем социально-бытовой сферы жизни университета был значительный дефицит койко-мест в студенческих общежитиях.
Как отметил ректор КНУ им. Шевченко Владимир Бугров, переданные в этом году общежития реорганизованной Национальной академии государственного управления не помогли существенно решить эту проблему, ведь они находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте — работу над этим команда ректората начнет уже в 202 году. >
Визуализации общежития. Фото: Владимир Бугров
По его словам, этот год стал знаковым в истории студгородка и всего КНУ, ведь при поддержке государства Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» университет получит расходы в объеме более 108 млн гривен на строительство нового студенческого общежития.
>В настоящее время проведены подготовительные работы, необходимые для реализации этого проекта:
- определен земельный участок;
- разрабатывается детализированный план действий по строительству будущего общежития;
- подготовлено необходимую документацию для получения градостроительных условий и ограничений;
- согласуется разработанная техническая задача и тендерная документация для профессионального проектирования здания общежития.
Будущее общежитие будет ориентировочно иметь 16 этажей и 420 Он будет комплексный, но прежде всего для студентов факультетов ИВТ и ФИТ. Сейчас КНУ имеет 20 общежитий, 13 из которых расположены на улице Ломоносова.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»