Для сохранения памятников культуры в столице ищут мешки и песок
В Одессе коммунальщики обложили мешками с песком памятник герцогу Ришелье на Приморском бульваре. Фото: Одесский городской совет
Департамент культуры КГГА призывает желающих приобщиться к сохранению памятников культуры нашего города. Нужны мешки, песок и конструкции защиты, а также волонтеры.
Киев — город, богатый неповторимыми образцами культурного наследия. Итак, основной задачей является их сохранение от повреждений и разрушений.
Департамент культуры КГГА обратился к неравнодушным с призывом приобщиться к сохранению памятников
Что нужно?
- мешки
- песок
- другие конструкции, которые смогут защитить памятники
и конечно же желающие и небезразличные волонтеры
Желающих помочь просят обращаться в личных сообщениях на страницу Департамента.
Защитой памятников уже активно занимаются в разных городах Украины. Так, в Одессе коммунальщики обложили мешками с песком памятник герцогу Ришелье на Приморском бульваре. А Львов получил от Польши третью партию материалов для защиты памятников культуры — огнеупорные ткани и покрывала.
Напомним, 15 марта взрывная волна от ракетных обстрелов рашистов нанесла вред помещению «Киевской малой оперы».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»