Для сохранения памятников культуры в столице ищут мешки и песок

magictr | 19.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Для сохранения памятников культуры у&n ;столицы ищут мешки и песок

В Одессе коммунальщики обложили мешками с песком памятник герцогу Ришелье на Приморском бульваре. Фото: Одесский городской совет

Департамент культуры КГГА призывает желающих приобщиться к сохранению памятников культуры нашего города. Нужны мешки, песок и конструкции защиты, а также волонтеры.

Киев — город, богатый неповторимыми образцами культурного наследия. Итак, основной задачей является их сохранение от повреждений и разрушений.

Департамент культуры КГГА обратился к неравнодушным с призывом приобщиться к сохранению памятников

Что нужно?

  • мешки
  • песок
  • другие конструкции, которые смогут защитить памятники

и конечно же желающие и небезразличные волонтеры

Для сохранения памятников культуры у&nb ;столицы ищут мешки и песок

Желающих помочь просят обращаться в личных сообщениях на страницу Департамента.

Защитой памятников уже активно занимаются в разных городах Украины. Так, в Одессе коммунальщики обложили мешками с песком памятник герцогу Ришелье на Приморском бульваре. А Львов получил от Польши третью партию материалов для защиты памятников культуры — огнеупорные ткани и покрывала.

Напомним, 15 марта взрывная волна от ракетных обстрелов рашистов нанесла вред помещению «Киевской малой оперы».

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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