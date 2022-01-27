Для художников стартовал конкурс на лучший артобъект, посвященный борщу
Артобъект борща должен быть интересным, неповторимым и инновационным. Коллаж: Наталья Слинкина
Шеф-повар Евгений Клопотенко совместно с Киевским городским советом объявили открытый конкурс среди профессиональных художников на создание и установку в столице инновационного артобъекта, увековечившего украинское национальное блюдо>
Как рассказал инициатор идеи, шеф-повар Евгений Клопотенко, цель создания артобъекта — популяризация борща не только неотъемлемого блюда национальной кухни, но и части украинского культурного наследия и маркера национальной идентичности. >
«Популяризировать борщ как украинское блюдо можно традиционно через приготовление, а можно и путем установления художественного объекта в публичном пространстве города. Мы ищем креативное прочтение украинской кулинарной традиции на примере борща, поэтому обращаемся к современным художникам и приглашаем представить свое видение артобъекта», — подчеркнул Евгений Клопотенко.
Подать заявку для участия в конкурсе можно .
Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко отметил, что артобъект борща должен быть интересным, неповторимым и инновационным для того, чтобы привлечь внимание более широкого круга туристов и людей , которые интересуются национальными особенностями Украины.
«Мы поддерживаем сохранение нематериального культурного наследия украинского народа. Приоритетным направлением внедрения культурной политики является содействие актуализации и популяризации национального достояния. Для того чтобы привлекать большее количество иностранных посетителей мы развиваем гастротуризм. Именно поэтому планируем установить современный артобъект с целью увековечивания украинского национального блюда и создания первого в Украине неповторимого публичного пространства для посещения. Артобъект должен быть создан с учетом инновационных архитектурных решений, мировых скульптурных тенденций и неповторимого креативного замысла»,— подчеркнул Владимир Бондаренко. Предлагаемый художниками объект может быть скульптурой, скульптурной инсталляцией, световой инсталляцией, мультимедийной установкой , лендартом, звуковой инсталляцией и т.д.
К конкурсу приглашаются профессиональные художники, граждане Украины. Для участия необходимо заполнить форму. С деталями конкурса можно ознакомиться по ссылке.
Артобъект будет изготовлен по средствам меценатов.
В октябре 2020 года Экспертный совет при Министерстве культуры и информационной политики Украина единогласно проголосовала за включение элемента «Культура приготовления украинского борща» в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.
Где могут разместить «борщ» и как он может выглядеть, в прошлом году Евгений Клопотенко рассказал «Вечернему Киеву.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»