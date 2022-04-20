Для детей организовали интернет-конкурс «Школа спасителя: первая помощь»

magictr | 20.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Для детей организовали интернет- конкурс «Школа спасителя: первая помощь»

После конкурса школьники будут лучше понимать, как вести себя в опасных ситуациях. Фото из открытых источников

Образовательный проект «На Урок» приглашает учеников 1-11 классов принять участие во Всеукраинском конкурсе «Школа спасителя: первая помощь».

Участники интерактива получат много важной информации, научатся быть полезными для себя и окружения, а также узнают:

  • как оказывать первую домедицинскую помощь;
  • каких правил придерживаться во время воздушной тревоги; химической атаки;
  • как действовать при пожаре и т.д.

После конкурса школьники будут лучше понимать, как вести себя в опасных ситуациях, как сохранять холодный ум и действовать эффективно, безопасно и пользой для других. Также участники конкурса получат практические задания, которые смогут обработать вместе с близкими.

Для детей организовали интернет-конкурс «Школа спасителя: первая помощь»

Присоединиться к онлайн-конкурсу можно с 12 апреля до 12 мая. Регистрируйтесь, все участники получат яркие награды.

Сегодня знания правил безопасности становятся жизненно необходимыми, поэтому помним о своей безопасности и внимательно заботимся об окружающих!

Раньше в ГСЧС показали, почему советуют не трогать неизвестные вещи и предметы.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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