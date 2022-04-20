Для детей организовали интернет-конкурс «Школа спасителя: первая помощь»
После конкурса школьники будут лучше понимать, как вести себя в опасных ситуациях. Фото из открытых источников
Образовательный проект «На Урок» приглашает учеников 1-11 классов принять участие во Всеукраинском конкурсе «Школа спасителя: первая помощь».
Участники интерактива получат много важной информации, научатся быть полезными для себя и окружения, а также узнают:
- как оказывать первую домедицинскую помощь;
- каких правил придерживаться во время воздушной тревоги; химической атаки;
- как действовать при пожаре и т.д.
После конкурса школьники будут лучше понимать, как вести себя в опасных ситуациях, как сохранять холодный ум и действовать эффективно, безопасно и пользой для других. Также участники конкурса получат практические задания, которые смогут обработать вместе с близкими.
Присоединиться к онлайн-конкурсу можно с 12 апреля до 12 мая. Регистрируйтесь, все участники получат яркие награды.
Сегодня знания правил безопасности становятся жизненно необходимыми, поэтому помним о своей безопасности и внимательно заботимся об окружающих!
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Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»