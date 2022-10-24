Джонсон отказался выдвигать кандидатуру на премьера. Вероятный претендент – Риши Сунак
Кто он, потенциальный кандидат на главу правительства Великобритании и как относится к Украине?
Событие:Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии, а значит – – и на пост премьер-министра Великобритании. Об этом пишет Sky News.
Детали и комментарии: Издание отмечает, что Джонсона поддержали 59 депутатов. Однако для того, чтобы продолжить выборы, ему нужно было достичь 100. В заявлении бывший премьер-министр сказал, что он уже заручился поддержкой 102 депутатов, но пришел к выводу, что «это просто неподходящее время».
Сейчас наибольшую поддержку из британских депутатов имеет эксминистр финансов Риши Сунак. За него готовы отдать голоса 144 избранника. Он уже официально объявил об участии в выборах на место лидера британской Консервативной партии и заодно — премьер-министра страны.
По правилам, если один кандидат преодолеет порог в 100 голосов от законодателей до 24 октября, он и будет объявлен премьер-министром. Если же по 100 голосов наберут больше одного – они будут соревноваться на выборах Консервативной партии, а победителя объявят в пятницу, 27 октября.
Кто же такой Риши Сунакн и как он относится к Украине? Как сообщает Главком, недавно Сунак инициировал бунт в правительстве, после которого Борис Джонсон вынужден был уйти в отставку. 42-летний Сунак лидирует в номинациях среди депутатов от Тори, имея 144 поклонника. Еще несколько месяцев назад многие депутаты считали его главным кандидатом в преемники Джонсона. Впрочем, его популярность упала после того, как в апреле тогдашний канцлер казначейства ввел более высокие взносы на национальное страхование, а в начале июля выступил одним из ключевых подстрекателей отставки премьер-министра. Следовательно, борьбу за должность премьера тогда Сунак проиграл для Лиз Трасс.
Риши Сунак родился в 1980 году в Великобританском Саутгемптоне в семье выходцев из индийской диаспоры, до этого обитавших в бывших британских колониях Восточной Африки. Изучал политологию, философию и экономику в Линкольн-колледже (Оксфорд). Во время учебы прошла стажировка в избирательном штабе Консервативной партии. Позже получил степень магистра бизнес-администрирования в Стэнфордском университете (США).
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Прорыв в политической карьере Сунака произошел в 2014 году, когда Консервативная партия избрала его кандидатом в члены парламента из округа Ричмонд (Йорк). В 2015 году Риши Сунак стал членом парламента Консервативной партии. Через три года получил пост парламентского помощника министра жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления при правительстве Весы Мэй. В 2019 году преемник Весы Мэй Борис Джонсон назначил Сунака главным секретарем Государственной казны, а в следующем году – канцлером Государственной казны (аналог должности министра финансов).
Риши Сунак с супругой Супруга владеет 0,91% акций Infosys, которые составляют $900 млн, долями в двух ресторанах Джейми Оливера, индийскими филиалами американской сети быстрого питания Wendy's, агентством по подбору нянь, тренажерным залом и еще несколькими фирмами. Благодаря немалому личному достатку жены, Риши стал первым чиновником, попавшим в 2022 году в рейтинг самых богатых британцев.
В интервью The Sun, опубликованном 17 июля, Риши Сунак заверил, что продолжит поддерживать украинцев, как это делал Борис Джонсон.
«Президент Зеленский, храбрые граждане Украины, не сомневайтесь: что бы ни случилось здесь в ближайшие недели, Соединенное Королевство останется вашим сильнейшим союзником. Я буду усиливать нашу политику тотальной поддержки Украины, которую так умело проводит Борис . Консервативная партия будет занимать единую позицию, поддерживая вас», – пообещал он украинцам.
Как известно, летом по итогам четырех туров выборов Сунак стал лидером на должность премьера Великобритании, а затем прошел в финал вместе с Лиз Трасс, где уступил – 57.4% голосовавших членов партии предпочли его соперницу.