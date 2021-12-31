Дизайнер Мария Ивашенюта: «Текстиль — это эмоция, настроение и характер интерьера»
305
Дизайнерша Мария Ивашенюта. Фото: Андрей Заболоцкий
Мария Ивашенюта является основательницей IM Design Studio, специализирующейся на декорировании и создании текстильного дизайна интерьера. Компания имеет ряд успешно выполненных проектов не только в Украине, но в Европе и США.
В своем интервью «Вечернему Киеву»Мария рассказала об особенностях своей профессии и ее значении в жизни людей, о современных мировых тенденциях в текстильном оформлении интерьеров. декоратора или дизайнера по текстильному оформлению интерьера является относительно молодой и новой для Украины. Расскажите, когда она возникла?
— Вспомним, как жили люди в Советском Союзе: подавляющее большинство семей имели очень похожие квартиры, со стандартным планированием и унифицированной мебелью массового производства. Однотипные, обезличенные интерьеры на то время были привычным явлением.
Посетив ЦУМ или Дом мебели, где было несколько видов штор, можно было выбрать и приобрести только то , что было в наличии. Как пример, можем вспомнить культовую ленту Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с Легким паром», где главный герой не может понять, что находится не у себя дома, а в другом городе и квартире. /p>
Мария Ивашенюта за работой. Фото: Леда Крюкова
Фактически профессия текстильного декоратора появилась в Украине где-то 25-30 лет назад вместе с появлением первых «салонов гардин», где можно было заказать и ткани, и индивидуальный пошив штор, покрывал, подушек.
Непростым делом регистрации новой профессии и открытием соответствующей специальности в вузах сегодня занимается АТДДУ — Ассоциация Текстильных Дизайнеров и Декораторов Украины. Она проводит разнообразные мероприятия, объединяющие профессионалов текстильной и интерьерной отрасли.
—Де научились Вы и ваши коллеги? align:justify;»>— По специальности я инженерка, со специализацией конструкторка-технология швейных изделий. Среди моих коллег есть модельеры или художницы театральных костюмов, искусствоведы, дизайнеры интерьера, а некоторые из них даже учителями, экономистами или психологами в прошлом.
Специалисты, которые стремятся самостоятельно повышать собственный профессиональный уровень, посещают специализированные выставки в Украине и за границей, следят за инновациями и мировыми тенденциями, чтобы всегда быть в курсе всех новинок и предлагать своим заказчикам лучшие из возможных решений.
Текстильные дизайны Марии часто появляются на страницах журналов. Фото: Леда Крюкова
Качественной литературы по теме тоже издано немного, поэтому в свое время знания мы собирали буквально по крупинкам, передавали от мастера к мастеру, много экспериментировали и таким образом получали неоценимый опыт.
На сегодняшний день интернет-пространство предлагает немало офлайн и онлайн программ и курсов, на разные вокруг дизайнерские темы или вроде: «Как стать классным высокооплачиваемым дизайнером — декоратором за неделю/месяц» (смеется).
>
—Это возможно?
— Нет, это больше иллюзия. Хотя есть и достойные программы, достойны внимания среди множества предлагаемого мусорного контента. Пожалуй, как и во многих других профессиях. Не поленитесь узнать, кто является преподавателями курса и какие у них компетенции и реальные достижения. Учиться у лучших — всегда хорошая идея. Чтобы быть профессионалом своего дела, создавать гармоничные современные интерьеры, что должен знать-уметь текстильный декоратор?
— Прежде всего понимать и чувствовать архитектурные и художественные стили, интересоваться тенденциями и новинками дизайна. Уметь читать и понимать проектную документацию, чтобы разговаривать с архитекторами и дизайнерами интерьера на одном языке и грамотно вести собственные проекты. Иметь знания по эргономике пространства, композиции, колористики, материаловедению, разбираться в традиционных и инновационных технологиях пошива.
А потом уже досконально знать ассортимент декоративных и прикладных материалов, фурнитуры и уместно их использовать. И конечно же нужно иметь хорошие коммуникативные способности и сноровку ведения переговоров, чтобы уметь прояснить потребности своего клиента и донести свой замысел.
Не могу не вспомнить также победу проектов нашей студии в двух номинациях первого Всеукраинского конкурса Топ -100 текстильных декораторов Украины 2021. Мы заняли первое место в номинации «Текстиль в классическом интерьере» и второе в «Текстиль для спальни».
Мария Ивашенюта с коллегами Лесей Смаровоз и Ириной Сосницкой. Фото: Леда Крюкова
Конкурс состоялся по инициативе Ассоциации Текстильных Дизайнеров и Декораторов Украины, неутомимой вдохновительницей и Президентом которой является Ирина Сосницкая. Целью конкурса было не только выбрать и отметить лучших специалистов и реализованные проекты, но и найти новые юные дарования в профессии. Благодаря таким мероприятиям появляется возможность развивать профессию и формировать стандарты текстильного оформления интерьера.
Для многих моих коллег стало незабываемым участие во Всеукраинском текстильном форуме 5.0 , организатором которого, как и конкурса Топ текстильных декораторов является АТДДУ.
В этом году изюминкой форума стал необычный флешмоб, который придумала одна из наших коллег Лилия Пашковская< /strong>. 160 специалистов поддержали идею и приняли участие в реализации замысла. Артштору длиной 134,30 метров, сшили из образцов снятых с производства и пронесли по улицам Киева. Она попала в Книгу рекордов Украины.
— Теперь всем очевидно, что люди креативных профессий умеют привлечь к себе внимание. Мария, а что может привлечь Ваше внимание и что вдохновляет Вас на творчество?
Буду неоригинальным, но как творческий человек могу себе позволить. Прежде всего — это путешествия и исследования новых прекрасных мест нашей планеты, других культур и традиций.
Во-вторых, природа! Она не только прекрасно восстанавливает ресурс и наполняет, но и, пожалуй, лучший в мире учитель колористики. Достаточно внимательно понаблюдать за бабочками или за цветами, полюбоваться птицами или рыбками. Некоторые экземпляры просто непревзойденны! Не секрет, что сочетание цветов и форм живой природы — бездонный и узнаваемый источник вдохновения у многих дизайнеров и художников.
И третий в моем списке, но далеко не последний по значимости пункт — Искусство и Люди! Посещение музеев и выставок, театров и концертов, живое общение и контакт с интересными личностями… Это обогащает наш эстетический и эмоциональный опыт. А когда мы наполнены сами, нам легко быть щедрыми, вдохновлять, красиво думать и творить красоту.
— Знаю, что Вы гордитесь своей коллекцией образцов тканей. Расскажите о ней читателям.
— В детстве я любила библиотеки и книжные магазины. Теперь у меня есть собственная тщательно и вдохновенно собранная дизайн-библиотека разнообразных тканей и материалов для декорирования интерьера. Я отбираю лучше всего для работы на мировых профессиональных выставках, встречаюсь с издателями коллекций и черпаю вдохновение на презентациях непосредственно у создавших их авторов.
Для меня образцы, все эти вешачки с тканями и каталоги — это не только источники вдохновения и любования результатами дизайнерской мысли, но и инструменты для эффективной работы.
Текстильное оформление IM design studio, дизайн интерьера студия Юрия Зименко. Фото: Андрей Авдеенко
—Повлиявшая ли Пандемия Covid-19 на модные тренды в интерьере?
— Тенденции в дизайне интерьеров меняются не так стремительно, как это характерно для моды. На самом деле эпидемия не спровоцировала разворот на 180 градусов, но усилила и ускорила развитие большинства тех трендов, которые начали появляться или уже существовали.
Например, любовь к природе и бережное отношение к планете, которые были ведущими темами парижской выставки Maison & Objet 2020 никуда не исчезли, а только набрали веса.
Люди в разных странах отказываются от использования пластика и пластиковых упаковок, а бренды пытаются получить зеленые сертификаты, свидетельствующие о том, что при изготовлении своей продукции фабрики не повредят окружающей среде и что вещи, которые они изготавливают и не загрязняют планету. Это касается и производителей декоративных тканей для интерьеров.
Например, известные европейские бренды предлагают ткани, которые созданы из пластика, выловленного в океане или из отходов фэшн-индустрии. .
Желание быть ближе к природе во время изоляции только усилилось. Большое количество живых растений в помещениях не потеряло актуальности и продолжает идею дома — сада. Значительное внимание уделяется зонам отдыха на улице, которые сейчас играют не менее важную роль, как раньше спальни или гостиные в доме. Сейчас, это такое же пространство для жизни, которое и внутри дома. зеленого цвета тоже в фаворе сегодня.
— На что следует обращать внимание, выбирая отделку для интерьера, кроме тенденций и собственных предпочтений?
— Очень важную роль играет качество материалов и элементов дизайна. Это касается тканей, обоев, ковров, постельного и домашнего белья. Имеет значение не только состав текстильных волокон, но и способ изготовления продукции, наличие и соблюдение принятых стандартов на производстве. Иногда люди, стремящиеся существенно сэкономить на тканях, могут не догадываться, что это может повредить их здоровью. /dizajnerka-marija-ivashenjuta-tekstilnbsp-cenbspemocija-nastrij-tanbspharakter-interyeru-eee963a.jpg» alt=»Дизайнерша Мария Ивашенюта: «Текстиль —это quo />
Мария имеет собственную коллекцию любимых образцов тканей, вдохновляющих на творчество. Фото из архива героини
Гардины, которые из-за ненадлежащего качества придется выбросить после первой стирки или химчистки. Ситуация может оказаться значительно хуже, если при производстве применялись вредные красители.
Да, к сожалению, некоторые ткани, как и мебель или обои могут быть токсичными и вместо ожидаемого удовольствие от покупки и использования могут доставить немало хлопот или даже вред здоровью владельца.
Особенно осторожными и внимательными следует быть при выборе вещей и материалов для детской комнаты, прежде всего покрывалец, подушек, постельного белья, всего того, к чему малыш может касаться руками или лицом. играет текстильное оформление интерьера?
— Текстиль — это эмоция дома, его настроение и характер. Поэтому, когда мы думаем о доме, прежде всего мы вспоминаем не стены или удобную планировку, но те особенные ощущения дома и уюта… когда проводишь рукой, касаясь пушистого пледа, или когда лучи утреннего солнца пробиваются сквозь сетки. Именно текстиль оставляет ощутимые на ощупь отпечатки в памяти и дает нам осознание собственного родного пространства. С помощью текстиля легче всего изменить настроение интерьера, сделать его ярче или спокойнее, создать уют и комфорт, персонализировать и придать индивидуальности.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»
>