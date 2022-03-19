Диверсанты могут действовать в составе групп от 15 до 20 человек,— Жирнов.
Николай Жирнов
В столице противник непрерывно активизирует деятельность диверсионно-разведывательных сил.
Продолжается 23-й день России против Украины и нашего украинского народа. Ситуация в столице и окрестностях остается сложной, но контролируемой. Активных наступательных действий в сторону Киева не фиксируют. Об этом сообщил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.
«Инфраструктура города работает стабильно, перебоев в поставке света, тепла и воды не зафиксировано. Больницы и коммунальные службы работают в усиленном режиме. В столице продолжает свою деятельность гуманитарный штаб. Он оказывает помощь наиболее уязвимым категориям и создает стратегический запас товаров первой необходимости. Накопления боеприпасов, продовольствия, медикаментов обеспечат введение долговременной обороны столицы», — говорит Жирнов.
Вместе с тем, в городе противник непрерывно пытается привлекать диверсантов. Они могут действовать в составе групп от 15 до 20 человек. В последние два дня в Киеве уже задерживали таких лиц.
«Благодаря устойчивому управлению, умелым действиям личного состава сил обороны, все попытки противника продвинуться вперед — безуспешны! Я благодарен всем за выдержку, вместе мы сильны. Победа будет за нами! Слава Украине!» — подчеркнул Жирнов на завершение.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»