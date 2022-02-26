Диверсанты метят газовые трубы в Киеве: сразу сдавайте их полиции
26.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Диверсанты работают на улице Руденко, 8. Скриншот с видео
Диверсионные группы продолжают помогать оккупантам в их подлых намерениях.
! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистические. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительны! Как только видите такое, сразу обращайтесь в полицию!», такое обращение опубликовали в КГГА.
.mp4″ controls> Видеозапись очевидцев
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»