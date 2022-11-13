Дирижер счастливого отцовства: как щитовидная железа влияет на возможность забеременеть и выносить здорового ребенка
Гормоны щитовидной железы особенно важны для репродуктивного здоровья женщины, говорят медики.
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“Моя дочь с мужем длительное время пытаются зачать ребенка, но безрезультатно. Врач посоветовал им проверить состояние щитовидной железы… Не понимаю, какая связь между ней и репродуктивным здоровьем? Объясните, пожалуйста. Спасибо!”
Галина К., г. Тернополь
— Гормоны щитовидной железы особенно важны для репродуктивного здоровья женщины, — говорит Надежда Гельнер, заведующая межобластным медико-генетическим центром Института наследственной патологии НАМН Украины. — Они регулируют процессы развития, созревания, специализации и обновления почти всех тканей организма, влияют на половое развитие, менструальную функцию и фертильность, развитие молочных желез и т.д.
Поэтому гинекологи всегда советуют пациенткам пройти обследование и у эндокринолога не только на этапе беременности, но и во время ее планирования. Больше всего на репродуктивное здоровье влияет длительный некомпенсированный гипотиреоз. эндокринная болезнь, сопровождающаяся понижением уровня синтеза гормонов щитовидной железы. Из-за гипотиреоза возможны проблемы с оплодотворением, а у беременных эта патология (очень часто она является следствием йододефицита) может неблагоприятно влиять на развитие нервной системы плода.
Также проблемы с беременностью возникают у пациенток с диффузным токсическим зобом. это патология, при которой щитовидная железа вырабатывает лишнее количество гормонов.
— Правда ли, что и у женщин, которые успешно забеременели, щитовидная железа нуждается в особом внимании?
— Да, ведь в первые три месяца беременности плод живет и развивается за счет гормонов щитовидной железы матери. Если их не хватает из-за того, что функция этого органа снижена, то это может сказаться на здоровом ребенке: произойдет сбой в формировании щитовидной железы, есть угроза невынашивания беременности, замирания плода, врожденного гипотиреоза. очень опасной болезни, которая сказывается на интеллекте малыша.
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Во время беременности организм женщины нуждается в большем, чем обычно, количестве йода, могут потребоваться специальные содержащие его препараты. В случае необходимости эндокринолог назначает даже заместительную гормональную терапию на постоянной основе.
У одной моей пациентки с гипотиреозом была довольно серьезная проблема в начале беременности. угроза ее прерывания. Временная гормональная коррекция помогла стабилизировать состояние будущей мамы, сохранить беременность, а ребенок родился вовремя и здоровым. Другой беременной пациентке понадобилась срочная операция — небольшой узелок на шее, на который женщина раньше внимания не обращала, во время беременности стал резко расти. К счастью, все обошлось без осложнений.
— Сказываются ли болезни щитовидной железы на репродуктивном здоровье мужчины?
— Да, хоть и в меньшей степени, чем у женщин. У мужчин снижение уровня гормонов этой железы может спровоцировать снижение полового влечения. При гипотиреозе может развиться бесплодие.
— Правда ли, что поддержать щитовку, особенно во время беременности и на этапе ее планирования, помогают не только лекарства, но и правильный рацион?
— Несомненно! В рационе должны быть грецкие орехи (они богаты селеном, регулирующим работу щитовидной железы). Рекомендуют потреблять от 15 до 30 граммов орехов в день — это горстка. Незаменимы и морепродукты, богатые йодом (морская рыба, печень трески, ламинария), овощи и фрукты (баклажаны, морковь, лук, кабачки, картофель, шпинат, яблоки), крупы (пшено, гречка, коричневый рис), не ясо, яйца.