«Динамо» с треском проваливает выступление в Лиге Европы и чемпионате Украины. Какова причина неудач команды?
В футбольных кругах заговорили об увольнении главного тренера — Мирчи Луческу.
Мирча Луческу тренирует "Динамо" с 23 июля 2020 года. Фото УНИАН A A+ A++
Киевляне на групповой стадии Лиги Европы потерпели два стартовых поражения — от турецкого “Фенербахче” (1:2) и кипрского АЭКа (0:1), очутившись на последнем месте в группе. В чемпионате Украины дела команды Мирчи Луческу также плохи: “Динамо” проиграло три из четырех поединков и неожиданно оказалось на 12-м месте в турнирной таблице, имея отличительную разницу забитых и пропущенных мячей (3:6).
“В киевской команде теперь очень плохой микроклимат, — говорит Иван Гецко, автор первого гола в составе сборной Украины. — Много времени и силы уходит на выяснение отношений. Некоторые игроки горят желанием вырваться в иностранные клубы, но “Динамо” их не отпускает. Отношения тренера с игроками далеко не дружелюбны. И не факт, что Мирчи Луческу в ближайшее время удастся все это исправить.
На этом фоне позволю себе спрогнозировать, что вскоре мы услышим об отставке Мирчи Луческу. Другое дело, что ныне “Динамо” некого назначить вместо этого. Можно вернуть Сергея Реброва, Андрея Шевченко, но смогут ли они вытащить команду со дна?
“Я также разочарован игрой “Динамо”, — говорит Михаил Кополовец, эксфутболист “Карпат”. — Перед началом сезона считал, что киевляне покажут самый яркий футбол, потому что, в отличие от “Шахтера”, не пережили кадровых потрясений. К сожалению, “Динамо” посыпалось, и причина, по-видимому, в микроклимате коллектива. Проблемы “Динамо” видно в каждом звене”.
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Сам Мирча Луческу основной причиной неудач называет то, что у команды нет базы, ребята играют на чужбине, а их семьи разбросаны по разным странам Европы, что мешает спортсменам сосредоточиться на футболе.
“ Если в команде не все в порядке, можно придумать много причин, — считает Иван Гецко. — Но ведь основная проблема — в тренере и в коллективе. Видимо, Луческу немного перегнул палку, что дало трещину в его отношениях с футболистами. Игроки уже не поют оды тренеру, как это делали еще в прошлом году. Боюсь, что в “Динамо” сформировалась группировка, которая считает, что будет так, как хочет оно, а не так, как хочет тренер”.
“Не думаю, что руководству “Динамо” надо увольнять Мирчу Луческу, — говорит Михаил Кополовец. — Все-таки этот тренер очень многое сделал для клуба, поэтому ему нужно дать шанс все исправить. Надеюсь, дело закончится тем, что Луческу найдет ключ к взаимопониманию с подопечными и наладит с ними взаимоотношения.