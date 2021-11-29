Диалог с тремя гениями: столичный музей представляет оригинальный артпроект
Афиша выставки. Фото с сайта музея
Художественный центр «Шоколадный дом» представляет экспозицию «Архангелы. Слово» известного современного художника, директора музея «Киевская картинная галерея» Юрия Вакуленко, посвященную трем выдающимся фигурам мировой литературы: Уильяму Шекспиру, Мигелю де Сервантесу и Тарасу Шевченко.
Художник Юрий Вакуленко на открытии проекта Триптих. Фото: Шоколадный дом
«Он создает собственный миф, выстраивая художественную драматургию, придумывает истории, в которой как в постмодерной игре смешиваются герои и образы: исторические и вымышленные, реалистичные и реалистичные фантасмагорические»,— отмечает о художественном «Триптихе» искусствовед Оксана Подсуха.
По ее словам, « Архангелы. Слово»— это лабиринт символов и знаков, средневековых и современных, квест, который нужно пройти любознательному зрителю.
В своих картинах Юрий Вакуленко синтезирует стили, сочетает фигуративные и нефигуры. добавляет готическую орнаментику, запутывает и удивляет хитроумным плетением линий и красок.
Фрагмент экспозиции. Фото: Шоколадный дом
Центральный образ триптиха принадлежит Тарасу Шевченко. Из земной плазмы раскаленно-красную высь поднимается фигура украинского Кобзаря, подпирая собой небо. Образ Кобзаря является наиболее монументальным и драматичным из трех частей цикла.
Идея многоликости искусно воплощена в образе Уильяма Шекспира, изображенного на полотне — оборотни, медленно вращающейся вокруг своей оси. Изображение изменяется, открывая другие образы и грани. сочетается в работе с хорошо узнаваемым и цельным портретным изображением великого испанца.
По словам поклонников таланта художника, Триптих «Архангелы. Слово» продолжает его эксперименты, начатые в предыдущих художественных проектах: «Инфантилизмах» и «Арлекинаде».
Мигель де Сервантес. Фото: Татьяна Асадчева
Тарас Шевченко-центральная фигура Триптиха. Фото: Татьяна Асадчева. «Диалог с тремя гениями: столичный музей представляет оригинальный артпроект» />
Портрет вращающегося Шекспира. Фото: Татьяна Асадчева
Юрий Вакуленко родился 19 ноября 1957 года. В 1977 году окончил Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку. С 1980 по 1986 год учился в Киевском государственном художественном институте, где получил специальность художника-реставратора. Наставниками Юрия Вакуленко стали художники Владимир Будников и Александр Киселев. С 1986 года ведет активную выставочную деятельность.
Работы художника находятся в музейных собраниях Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Национального музея «Киевская картинная галерея», Национального музея Тараса Шевченко, Одесского художественного музея, Кировоградского областного музея искусств, а также в частных. Израиля, США.
Увидеть работы Юрия Вакуленко можно до 12 декабря. Фото: Шоколадный дом
Архангелы. Слово. Юрий Вакуленко
Когда: до 12 декабря 2021
Где: улица Шелковичная 17/2
Время работы : ежедневно с 10:00— 18:00. Выходные дни: понедельник и четверг
Общий билет в Художественный Центр «Шоколадный Дом»: 70грн
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»