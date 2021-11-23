Диалог культур: столичный артцентр презентует картины художников Украины и Грузии
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Открытие экспозиции. Фото: Сергей Удовик
С 21 по 30 ноября в художественной галерее Vakulenko art consulting проходит выставка «VynoGrad: цвет спелого города» при участии известных современных художников.
Проект реализован в рамках Первого Международного художественного фестиваля «Код Ступки», посвященный 80-летнему юбилею выдающегося актера. Страной гостем в этом году стала Грузия.
В экспозиции представлены работы 12 ведущих художников современности, среди которых: известные украинские художники Владислав Шерешевский, Юрий Вакуленко, Николай Журавель, Петр Лебединец, Матвей Вайсберг, Анатолий Криволап, а также грузинского происхождения, творчество которых тесно связано с Руслан Агирба, Гия Миминошвили, Бадри Губианури, Тамаз Авалиани и Тем Свирелли.
Афиша мероприятия. Фото: Vakulenko art consulting
«Наша выставка достаточно камерной, однако оригинальной и интересной зрителям тем, что здесь представлен диалог двух разных художественных школ и культур: украинской и грузинской, которые объединились ради общей творческой цели», — отмечают искусствоведы изVakulenko art consulting.
Незаурядным мастерством и психологизмом выделяется картина Владислава Шерешевского. В этом художнике в свойственной ему несколько театральной манере изображает спиритический сеанс, где мужчина одет в изысканный фрак с розовой розой склонился над дамой в розовом платье, лицо которой спрятано под маской…
=»/wp-content/uploads/dialog-kultur-stolichnij-artcentr-prezentuye-kartini-mitciv-ukrayini-tanbspgruziyi-c892932.jpg» alt=»Диалог культур: столичный артцентр презентует картины художников Украины и Грузии» />< /p>Картина Владислава Шерешевского привлекает театральностью. Фото: Татьяна Асадчева
Творческие поиски с гранатом, который считается одним из сакральных символов Грузии, представил Давид Шарашидзе. Его работа по сотне гранатов на синем фоне с первого взгляда привлекает своей сочностью.
Анатолий Криволаппоказал свое видение на «Закат». Художник считается безоговорочным мастером украинской нефигуральной живописи и пейзажа. Его картины легко узнать благодаря монохромности и ярким цветам. Визитной карточкой Анатолия Криволапа являются украинские пейзажи, его работы неоднократно продавались на европейских аукционах по рекордной для украинских художников цене.
В экспозиции представлены работы 12 известных художников Украины. Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Тема Свирелли «Комедианты». Фото: Татьяна Асадчева
Две миниатюры в технике офорта известный художник-график Руслан Агирба. Для своих работ художник избрал близкую для его творчества тему женской красоты. Оригинальный диптих «Комедианты» по своему стилю напоминает героев итальянской комедии дель арте. Его автор, известный художник Тем Свирелли долгое время жил и творил в Киеве. К сожалению, в 2014 году в возрасте 50 лет жизнь талантливого художника оборвалась…
Выставка продлится до 30 ноября. Фото: Игорь Лисецкий
На открытие экспозиции пришли: Остап Ступка, Анатолий Криволап, Юрий Вакуленко, Владислав Шерешевский, Тамаз Авалиани, а также их коллеги и поклонники.
Выставка «VynoGrad: цвет созревшего города»
Когда: до 30 ноября.
Где: улица Костельная, 8 (станция метро «Майдан Незалежности»)
Вход свободный
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»