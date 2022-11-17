Диабет. Как выявляют это заболевание? Некоторые годы не знают, что болеет
По меньшей мере, раз в год каждому следует сдавать анализ крови на сахар.
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14-летний школьник проходил медосмотр, во время которого оказалось, что у него уровень сахара натощак. 7,2 ммоль/л. Родители этому не придали значения. А через несколько недель мальчик стал пить очень много жидкости, часто бегать в туалет (особенно ночью), терять вес, быстро уставать… В центре эндокринологии подростку поставили диагноз: сахарный диабет 1-го типа, тяжелая ювенильная форма, кетоз.
14 ноября, во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, мы поговорили с врачом о том, как обычно у пациентов выявляют и диагностируют сахарный диабет.
— Что касается инсулинозависимого диабета 1-го типа, который развивается у детей и взрослых до сорока лет, то его обычно обнаруживают из-за появления соответствующих симптомов. Речь идет о жажде, частых позывах в туалет, отсутствует или чрезмерный аппетит, потере веса, сухость кожи и слизистых оболочек, запах ацетона изо рта, — рассказывает Орест Петричко, заместитель директора областного лечебно-диагностического эндокринологического центра. — Эти симптомы прогрессируют очень быстро. несколько недель. Пациент нуждается в интенсивной терапии. Поэтому он и обратится за врачебной помощью.
— А если речь идет о 2-м типе диабета?
— Его чаще всего обнаруживают именно во время рутинных исследований, когда врач направляет пациента сдать анализ на уровень сахара (глюкозы) в крови и оказывается, что он выше нормы.
При диабете 2-го типа организм постепенно адаптируется к высокому уровню сахара, но в конце концов появляются отрицательные последствия болезни. Часто пациент приходит к профильным специалистам уже с осложнениями. К примеру, ухудшается зрение. И при обращении к офтальмологу становится понятно, что проблемы с глазами связаны именно с диабетом. Или же могут появляться язвы на стопах. Или даже инфаркт, инсульт. Осложнения бывают очень разные. От начала заболевания и до диагностирования сахарного диабета 2-го типа может пройти и до пяти лет. А люди и не подозревают, что болеют.
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— Как часто здоровый человек должен сдавать кровь для определения уровня глюкозы, чтобы быть уверенным, что все в порядке?
— По меньшей мере, один раз в год. Во многих странах предусмотрены ежегодные медицинские обследования. В Украине тоже. Хотя у нас медосмотры люди иногда “проходят”, даже не зайдя в поликлинику. Но этим они сами себе вредят. Каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью.
Замечу, точнее всего можно определить уровень сахара из крови из вены. Сдавать анализ следует натощак (не кушая ничего не менее десяти часов). Ведь после еды уровень сахара в крови людей, не болеющих сахарным диабетом, увеличивается. Например, после стандартного обеда уровень сахара в крови может достигать 8 mdash; 9 ммоль/л. А если съесть большой кусок торта и запросить его сладким чаем, то может быть и 12 ммоль/л. Но в течение двух часов поджелудочная железа производит необходимое количество инсулина и показатели возвращаются в норму.
— При каком уровне сахара в крови следует обязательно обращаться к эндокринологу, чтобы начать лечение?
— Верхний предел нормы — 5,5 ммоль/л. Если во время лабораторных исследований выявлены более высокие показатели, то следует обратиться к врачу. Эндокринолог определит, что делать дальше: провести тест на толерантность к глюкозе (ПТТГ), анализ крови на гликозилированный гемоглобин или другие лабораторные исследования.
Если уровень сахара в крови определяли с помощью глюкометра (специального аппарата для проведения) экспресс-тестов), то следует обращаться к врачу, если показатель выше 6,2 — 6,5 ммоль/л. Ведь все глюкометры имеют допустимую погрешность в диапазоне 15 mdash; 20%.