Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве
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фото Бориса Корпусенко
На полевой кухне в одном из районов столицы готовят блюда для терробороны и жителей столицы.
Журналисты сайта «Вечерний Киев» пообщалась с полевой кухни Викторией Ермаковой. =»Дев времена войны: полевая кухня в Киеве» />
С начала войны Виктория вместе с мужем решила остаться в Киеве и помогать бойцам терробороны. Сначала готовили чай, чтобы они могли согреться. К важному делу подключились соседи, активисты района. С марта на полевой кухне готовят еду не только для бойцов. Горячие обеды могут получить жители, оказавшиеся в тяжелых обстоятельствах. Организаторы полевой кухни от спонсоров получают продукты питания и деньги, лекарства и медикаменты, которые передаются бойцам территориальной обороны. Активно помогает организаторам депутат Киевсовета Тарас Криворучко. Если есть желающие помочь, то полевая кухня открыта и для волонтеров, и для спонсоров. Каждому найдется работа по его возможностям. Среди волонтеров полевой кухни есть работник сайта «Вечерний Киев» Наталья Кузьминская. Увидеть как работает полевая кухня возможно в фоторепортаже Бориса Корпусенко
Виктория Бабич-Вепрева, фото: Бориса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»