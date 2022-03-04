Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

magictr | 04.03.2022 | Новости | Комментариев нет

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Дев  полевая кухня в Киеве

фото Бориса Корпусенко

На полевой кухне в одном из районов столицы готовят блюда для терробороны и жителей столицы.

Журналисты сайта «Вечерний Киев» пообщалась с полевой кухни Викторией Ермаковой. =»Дев времена войны: полевая кухня в Киеве» />

С начала войны Виктория вместе с мужем решила остаться в Киеве и помогать бойцам терробороны. Сначала готовили чай, чтобы они могли согреться. К важному делу подключились соседи, активисты района. С марта на полевой кухне готовят еду не только для бойцов. Горячие обеды могут получить жители, оказавшиеся в тяжелых обстоятельствах. Организаторы полевой кухни от спонсоров получают продукты питания и деньги, лекарства и медикаменты, которые передаются бойцам территориальной обороны. Активно помогает организаторам депутат Киевсовета Тарас Криворучко. Если есть желающие помочь, то полевая кухня открыта и для волонтеров, и для спонсоров. Каждому найдется работа по его возможностям. Среди волонтеров полевой кухни есть работник сайта «Вечерний Киев» Наталья Кузьминская. Увидеть как работает полевая кухня возможно в фоторепортаже Бориса Корпусенко

Дев времена войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев ята сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев вятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев  Киеве

Девые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Дев времена войны: полевая кухня в Киеве

Дев ята сутки войны: полевая кухня в Киеве

Девятые сутки войны: полевая кухня в Киеве

Виктория Бабич-Вепрева, фото: Бориса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»

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