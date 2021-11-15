Девять улиц Киева остались без воды
Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.
Сегодня, 15 ноября с 10:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.
Временно отключили воду по таким адресам:
- ул . Госпитальная, 8 ул. Гродненская, 36 ул. Игната Хоткевича, 18
- ул. Амвросия Бучмы, 1, 2, 4, 6, 6А, 6В, 6Г
- ул. Ивана Миколайчука, 3/1, 5/1, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 9А, 9Б, 9Д Улиц. Северная, 4 ул. Святошинская, 23 ул. Победы, 11, 13, 15
- ул. Волынская, 69.
«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала. Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.
>
В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервисов : оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.
Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД).
Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.< /p>
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»