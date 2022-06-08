Детский лагерь захватчики превратили в застенку, наиболее убитых обнаружили в церкви
Председатель Национальной полиции рассказал о зверствах российских оккупантов и количестве погибших в Буче.
Событие: В Бучанском районе Киевской области во время российской оккупации погибли 1137 мирных жителей, из них 461 человек – в Буче. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко 7 июня, во время визита вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк к местам преступлений россиян.
Детали и комментарии:Часть военнослужащих России, которые пытали и убивали жителей Бучи и окрестных населенных пунктов, уже установлены, несколько объявлены подозрения. В настоящее время устанавливаются лица других кафиров из этих подразделений, отметил руководитель правоохранительного ведомства и добавил, что украинские военнослужащие и спецподразделения полиции, зашедшие на «зачистку» города после отступления российских войск, в первые дни обнаружили места массового захоронения мирных жителей. Наибольшее количество убитых россиянами обнаружили на территории храма Святого Андрея Первозванного.
«Всего на месте этого захоронения находилось 116 тел. Большинство – мужчины. Часть погибших имели шаровые ранения, минно-взрывные повреждения, и часть тел, которые сгорели. Всего по району Бучи погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буча – 461 человек» , – сообщил Игорь Клименко.
Среди погибших в братской могиле правоохранители обнаружили тело убитого полицейского, занимавшегося эвакуацией мирных жителей из Бучи. В общем очень много людей, и погибающие семьи расстреливали из танков или бронетранспортеров. Они устраивали «сафари». В каждом автомобиле, в каждом гражданском они видели какого-нибудь партизана. В детском лагере захватчики организовали штаб и превратили его в застенку. После отступления агрессоров здесь обнаружили тела 5 мужчин с явными признаками насильственной смерти и пытки, среди которых – следы огнестрельного ранения в грудь, участок сердца, спины и в затылок. Все они были волонтерами, доставляли продукты для местного населения и никакого отношения к военной службе не имели, потому что по профессиям были слесарем сантехником, частным предпринимателем и т.д.
Читайте также: регион, — исследование
«Самое главное – на сегодняшний день мы установили подразделения, которые находились на территории района и города Бучи: шесть батальонных тактических групп десантных сил России и одна механизированная бригада. Сейчас устанавливаем фамилии всех военнослужащих. Часть мы уже установили. подозрений уже подготовили: два человека – военнослужащие росгвардии, 11 – военнослужащие вооруженных сил России. отметил Игорь Клименко.
Всего с начала войны от рук рашистских оккупантов погибли 4253 украинца, в том числе 272 детей, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Украинские правоохранители зарегистрировали 15 704 преступлений о нарушении законов и обычаев войны.