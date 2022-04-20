Детская больница «Охматдет» получила финансовую помощь от немецких партнеров

magictr | 20.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Детская больница «Охматдет» получила финансовую помощь от немецких партнеров

Алла Шлапак. Фото: Киевсовет

С первых дней войны иностранные организации оказывают важную гуманитарную поддержку украинцам. Об этом сообщила депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Депутаты Киевсовета защищают столицу в рядах батальонов Территориальной обороны Киева, Вооруженных Сил Украины, совместно с волонтерами доставляют гуманитарную помощь людям, оказавшимся в трудном положении. Также поддерживают военных и медиков, которые на передовой и операционных ежедневно борются за жизнь украинцев.

«Благодаря налаженному сотрудничеству с немецкими партнерами мы получили большое количество медикаментов. Часть из них была направлена ​​батальонам территориальной обороны поселка городского типа Макаров, который был захвачен российскими оккупантами. Также при поддержке наших итальянских друзей передали столичным больницам гуманитарную помощь: медицинские костюмы, термоодеяла, обезболивающие препараты, перевязочные материалы, физрастворы, шприцы, инъекционные системы, катетеры и многое другое»,— рассказала де

Необходимые продукты питания и медикаменты доставляют не только в больницы и поликлиники в Киеве, но и передали аптечки первой медицинской помощи разведчикам в город Днепр. Особое внимание — Национальной детской специализированной больнице «Охматдет».

«С первых дней войны постоянно занимаемся поиском оборудования, медикаментов и продуктов питания для детской больницы. В частности, удалось привлечь финансовую помощь от наших немецких друзей и партнеров в размере 22 тыс. евро, за что им очень благодарна. Также помогаем медикам и родителям психологически поддерживать больных детей. Делаем все необходимое для того, чтобы детки в Охматдете чувствовали себя безопасно в условиях этой страшной войны», — рассказала Алла Шлапак. Депутат добавила, что за период войны еще раз убедилась: для сплоченной женской силы нет ничего невозможного. В сверхсложное для нашего государства время украинские женщины стали надежным тылом для наших военнослужащих, а многие вообще с оружием в руках защищают наше государство.

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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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