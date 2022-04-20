Детская больница «Охматдет» получила финансовую помощь от немецких партнеров
Алла Шлапак. Фото: Киевсовет
С первых дней войны иностранные организации оказывают важную гуманитарную поддержку украинцам. Об этом сообщила депутат Киевсовета Алла Шлапак.
Депутаты Киевсовета защищают столицу в рядах батальонов Территориальной обороны Киева, Вооруженных Сил Украины, совместно с волонтерами доставляют гуманитарную помощь людям, оказавшимся в трудном положении. Также поддерживают военных и медиков, которые на передовой и операционных ежедневно борются за жизнь украинцев.
«Благодаря налаженному сотрудничеству с немецкими партнерами мы получили большое количество медикаментов. Часть из них была направлена батальонам территориальной обороны поселка городского типа Макаров, который был захвачен российскими оккупантами. Также при поддержке наших итальянских друзей передали столичным больницам гуманитарную помощь: медицинские костюмы, термоодеяла, обезболивающие препараты, перевязочные материалы, физрастворы, шприцы, инъекционные системы, катетеры и многое другое»,— рассказала де
Необходимые продукты питания и медикаменты доставляют не только в больницы и поликлиники в Киеве, но и передали аптечки первой медицинской помощи разведчикам в город Днепр. Особое внимание — Национальной детской специализированной больнице «Охматдет».
«С первых дней войны постоянно занимаемся поиском оборудования, медикаментов и продуктов питания для детской больницы. В частности, удалось привлечь финансовую помощь от наших немецких друзей и партнеров в размере 22 тыс. евро, за что им очень благодарна. Также помогаем медикам и родителям психологически поддерживать больных детей. Делаем все необходимое для того, чтобы детки в Охматдете чувствовали себя безопасно в условиях этой страшной войны», — рассказала Алла Шлапак. Депутат добавила, что за период войны еще раз убедилась: для сплоченной женской силы нет ничего невозможного. В сверхсложное для нашего государства время украинские женщины стали надежным тылом для наших военнослужащих, а многие вообще с оружием в руках защищают наше государство.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»