Детям из столичных интернатов устроили громкий новогодний праздник
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Один из воспитанником интерната с Святым Николаем. Фото: Борис Корпусенко
Сотня воспитанников пришла на праздничную развлекательную программу у елки в парке Шевченко.
Сегодня, 20 декабря, в парке Тараса Шевченко в Киеве состоялось праздничное мероприятие «Шел Николай» для воспитанников детских домов-интернатов Святошинского и Дарницкого районов. Около ста учеников всех возрастов приехали в парк, чтобы лично встретиться со сказочными героями и Святым Николаем.
Мероприятие прошло при поддержке Департамента культуры и Департамента социальной политики КГГА. До праздничной локации в парк детям и педагогам организовали трансфер. А у пышной елки устроили громкую новогоднюю программу.
«Нам хочется подарить праздник каждому ребенку в столице, в частности, и детям с инвалидностью. На детей ожидают игры, танцы, веселые конкурсы и подарок от Святого Николая» — рассказывает Яна Баринова, директор Департамента культуры КГГА.
Руководитель отмечает, что из-за инвалидности не все детки имели возможность приехать в парк. Но о них не забыли и отправили подарки с доставкой. -svjato-552bce6.jpg» alt=»Деткам из столичных интернатов устроили громкий новогодний праздник» />
Яна Баринова дарит детям сладкие подарки. Фото: Борис Корпусенко
Общее фото со Святым Николаем. Фото: Борис Корпусенко
Дети во время развлечений. Фото: Борис Корпусенко
Заместитель директора Святошинского детского дома интернат Лариса Хоменко комментирует журналистке «Вечернего Киева», что праздничное мероприятие — это большое событие для ее воспитанников, мнения о котором не покидали их неделю!
До конца текущего года в парке Шевченко планируют проводить и далее подобные акции. На праздничной локации аниматоры будут поднимать настроение киевлянам. А в «припаркованном» неподалеку от елки красном трамвайчике Святой Николай будет принимать письма с пожеланиями.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»