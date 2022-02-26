Дети войны: в бомбоубежищах роддомов столицы родилось 14 младенцев

magictr | 26.02.2022 | Новости | Комментариев нет

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Родильницы с младенцами в бомбосохранилище

Жизнь продолжается несмотря на войну. И медицинская сфера предоставляет услуги жителям столицы даже при таких чрезвычайных условиях.

Да, в бомбоубежищах киевских роддомов в эти дни появились на свет 4 девочки и 10 мальчиков. Есть даже близнецы!

«В таких сложных условиях врачи блестяще провели и операции кесарева сечения, в том числе — в специально развернутых операционных! К счастью со всеми детишками все в порядке. Мамы тоже чувствуют себя хорошо»,— подчеркнула Директор Департамента здравоохранения города Киева Валентина Гинзбург.

Она поздравила маленьких «новеньких» киевлян и их семьи. А также поблагодарила врачей. «Жизнь продолжается! Мира нам всем!», — подчеркнула она. narodilosja-14nbspnemovljat-99ec61c.jpg» alt=»Дети войны: в бомбоубежищах роддомов столицы родилось 14 младенцев» />

На фото— Матвейко, который родился 25.02.2012.

Также роды принимали у рожениц в роддомах №№ 1, 3, 5, а также в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины. Мобильную операционную развернули в бомбоубежище роддома № 1. -narodilosja-14nbspnemovljat-f4a92c1.jpg» alt=»Дети войны: в бомбоубежищах роддомов столицы родилось 14 младенцев» />

Медицинские бригады в бомбоубежищах

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