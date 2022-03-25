Дети рисуют войну: украинские подростки создали коллекцию NFT работ на поддержку ВСУ
«Мать-защитница», Полина Набожняк, 13 лет, Киев
Чтобы собрать средства на помощь армии, в Украине создали благотворительную коллекцию NFT- искусства на тему войны от подростков 11-17 лет.
100% от продажи работ пойдут в фонд «Вернись живым». Проект создан на международной платформе криптоискусства Opensea, где люди со всего мира уже могут поддержать Украину и внести свой вклад в ее победу.
«К сожалению, украинские дети уже знают, что такое война — не из песен и фильмов, а на собственном опыте. Они неделями живут в бомбоубежище, скрываясь от обстрелов, различают звуки крылатых ракет и истребителей. Официально более 120 детей умерло от рук российских террористов за месяц войны. Коллекция Teens save Ukraine состоит из работ подростков, которые ежедневно видят войну и переосмысливают ее в творчестве»,— говорят организаторы проекта.
Все средства от продажи работ будут перечислены на нужды фонда «Вернись живым» в криптовалюте. Так украинские подростки не просто делятся искусством о войне со всем миром, а помогают Вооруженным Силам Украины, которые ежедневно защищают детские жизни.
«История моего первого рисунка о войне началась с того, что мне приснился образ девушки. Она словно кружилась по комнате, а из ее рук стекала кровь, — рассказывает 15-летняя Мария Воробей из Борисполя. — На картине она ранена, но защищает свою страну: из раны на шее растет цветок. Это надежда. Когда я прислала эту работу своей маме, работающей в „Охматдете“, она сказала, что я нарисовала реальность. К ним только привезли девочку с пулевым ранением шеи. Пока я рисовала, думала о том, как сильно хочу после победы путешествовать по Украине и как сильно боюсь за жизнь всех своих близких.»
«Война и мир», Алиса Игнатова, 14 лет, Киев
«Мать-защитница», Полина Набожняк, 13 лет, Киев
«Не слишком ли мы молоды для этого?», Соломия Безверхая, 11 лет, Кремень Напомним, ранее украинская команда создала коллекцию из трех NFT н а поддержку Украины. В частности, объектом цифрового искусства стала Родина-Мать.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»