Дети и война: в Праге появился мурал в поддержку Украины
Мурал создали в столице Чехии. Фото: ChemiS
Это уже третья стенопись, которую иностранные художники посвятили Украине, которая страдает от нападения россии.
В Праге нарисовали мурал, посвященный Украине. На нем изображена маленькая девочка, которая вместе со своими игрушками прячется под украинским флагом.
Рисунок создал Чемис (ChemiS), художник казахского происхождения, живущий в Чехии.
«Украина сейчас борется за защиту своего будущего и своей свободы, а также нашего. Как отец двоих детей, я не могу представить, какую беспомощность, боль и страх чувствуют рядовые люди, — написал художник на своей странице в Фейсбук. — Мы все видели кадры тел, разрушенных городов и полных спортзалов женщин с детьми и их дедушек и бабушек. Пожалуйста, продолжайте помогать и показывать, за какие ценности мы боремся». -mural-nanbsppidtrimku-ukrayini-683b1b0.jpg» alt=»Дети и война: в Праге из'явился мурал на поддержку Украины» />
Фото: ChemiS
Мурал можно увидеть на Мojmirova ул.).
Это уже не первый стритарт, который создали иностранные художники, чтобы поддержать Украину через нападение россии. Ранее мурал появился в польском городе Познань с изображением путина в образе лорда Волдеморта. Еще одну стенопись посвятили братьям Кличко в городе Гданьск.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»