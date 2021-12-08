Деснянский райсуд вынес приговор сутенеркам, заставлявшим торговать телом несовершеннолетнюю
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Фото из открытых источников
Двух женщин, которые держали в плену 15-летнюю девушку из Житомира и заставляли ее заниматься проституцией, приговорили к пяти годам заключения.
Это резонансное событие произошло в июле 2017 года в Троещине. Девушку, которая кричала и выбрасывала записки с балкона восьмого этажа с просьбой о помощи, первым заметил соседский ребенок. Школьница рассказала об этом матери, которая и вызвала полицию.
Как выяснилось, 15-летняя девушка села на Житомирщины искала подработку. В соцсетях она познакомилась с двумя 21-летними проходимцами, которые предложили ей работать няней в Киеве. Впрочем, вместо ухода за детьми девушку заставили выполнять сексуальные прихоти мужчин. Держали несовершеннолетнюю секс-рабыню в однокомнатной съемной квартире.
У нее отобрали мобильный телефон и удостоверение ребенка из многодетной семьи. К клиентам, которых подыскивали юные сутенерши, девушку отвозил специально наемный водитель. Чтобы 15-летняя рабыня была более сговорчивой, ей угрожали избиением и поили алкоголем. Сумерок судили по двум статьям Уголовного кодекса: «незаконное лишение свободы» и «принуждение несовершеннолетней достойности». Санкция последней статьи предусматривает до 10 лет заключения, впрочем сутенерши получили минимальное наказание за это преступление — пять лет за решеткой.
«Наказание назначено в пределах санкции, а женщины раньше не были судимы»,— объяснила «Вечернему Киеву» глава Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. По ее словам, дело с 2019 года неоднократно слушалось судами разных инстанций.
«С момента оглашения приговора у всех сторон есть 30 дней на обжалование. После анализа текста приговора прокурор определится по поводу внесения апелляционной жалобы»,— сказала Надежда Максимец.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Досудебное расследование осуществлялось Деснянским управлением полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры.
Летом этого года столичные полицейские задержали 28-летнюю киевлянку, которая втягивала несовершеннолетних девушек в занятие проституцией. Женщина размещала в Интернете соответствующие объявления, арендовала квартиры для секс-работниц и обеспечивала их контрацептивами. Стоимость сексуальных услуг составляла 1800 гривен в час. Ежедневный денежный оборот «фирмы» составлял 10 тысяч гривен.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»