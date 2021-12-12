Десятки километров гирлянд: какие улицы будут сиять в новогодние праздники
Иллюминация карусели на Контрактовой площади. Фото Екатерины Новосветной
В Киеве завершается украшение праздничной иллюминацией главных локаций к новогоднему празднику.
Только для центральной улицы города — Крещатика использовано более 3 тыс. метров гирлянд и 200 световых приборов, которые зданиях. Украсили
Национальную филармонию, Национальную музыкальную академию Украины, Киевскую городскую государственную администрацию, Укоопсоюз, и т.д.
12 км. гирлянд будут украшать ул. Богдана Хмельницкого, здесь использовали 22 световые конструкции-мотивы и один километр гирлянд вывесили на Владимирском спуске. А еще на Европейской площади, улице Грушевского, Майдане Незалежности.
Новогоднюю иллюминацию в столице включат в следующее воскресенье, 19 декабря — в День Святого Николая. что специалисты эксплуатационно-технического района №7 уже завершают работы по ремонту и монтажу праздничной новогодней иллюминации. В первую очередь украшена будет центральная часть города. В частности иллюминация засветится на улицах и площадях Киева, а также на прилегающей к территориям.
Новогоднее оформление является важной и особенной частью подготовки к новогодним праздникам. В Киевгорсвете подчеркивают, что сделать иллюминационную сказку реальностью и создать праздничное настроение для всех киевлян и гостей столицы – важная для них задача.
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