Десять улиц Киева остались без воды
Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.
Сегодня, 22 декабря с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.
Временно отключили воду по следующим адресам:
- ул. Шота Руставеллы, 47;
- просп. Голосеевский, 48;
- ул. Межигорская, 1;
- ул. Полесская, 10;
- просп. Правды, 80; Ул. Антоновича, 150а; ул. Иорданская, 22а;
- просп. Глушкова, 30;
- ул. Симиренко, 22в, 22г;
- ул. Героев Севастополя, 19.
«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.
Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.
В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервиса : оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.
Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).
Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»