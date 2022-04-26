Дерусификация: в столице киевляне уже предлагают переименовать 467 городских объектов
Иллюстративное фото: из открытых источников
Подать свое предложение по переименованию улицы, площади или парка можно до 1 мая.
С целью завершения процесса дерусификации в столице перечень городских объектов, которые необходимо переименовать, увеличили до 467.
Сейчас киевляне активно предоставляют свои предложения по новым названиям для объектов городского подчинения.
Жители столицы могут ознакомиться с полным перечнем городских объектов, которые планируется переименовать, и предоставить свои предложения до 01 мая текущего года по электронному адресу: [email& #160;protected].
Полный список объектов, которые планируется переименовать, а также образец оформления обоснования относительно новых названий можно найти по ссылке.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»