Дерусификация: в столице киевляне уже предлагают переименовать 467 городских объектов

magictr | 26.04.2022 | Новости | 1 комментарий

Иллюстративное фото: из открытых источников

Подать свое предложение по переименованию улицы, площади или парка можно до 1 мая.

С целью завершения процесса дерусификации в столице перечень городских объектов, которые необходимо переименовать, увеличили до 467.

Сейчас киевляне активно предоставляют свои предложения по новым названиям для объектов городского подчинения.

Жители столицы могут ознакомиться с полным перечнем городских объектов, которые планируется переименовать, и предоставить свои предложения до 01 мая текущего года по электронному адресу: [email& #160;protected].

Полный список объектов, которые планируется переименовать, а также образец оформления обоснования относительно новых названий можно найти по ссылке.

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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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