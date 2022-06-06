«Держись, друг, мы молимся за тебя». Медики Днепра прооперировали адвоката Маси Найема, которого на войне ранили в голову
Врачи говорят, что следующие дни в борьбе за жизнь 37-летнего общественного деятеля будут решающими.
Фото со страницы Маси Найема в Facebook. A A+ A++
Событие:В Днепре прооперировали известного адвоката и военного Маси Найема, получившего ранения во время боевых действий на Донбассе. Об этом написал в Facebook его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. Детали и комментарии:«Брат жив, его прооперировали, — сообщил Мустафа Найем. — У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние еще тяжелое, оно в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в восстановлении. Найем поблагодарил медиков, «которые помогают и продолжают поддерживать».
Маси Найем получил тяжелое ранение головы 5 июня во время боевых действий на Донбассе. Его доставили в Днепр, в областную больницу имени Мечникова. Первым об этом сообщил украинский режиссер и заключённый кремль Олег Сенцов. «Маси Найем – тяжелораненый, везут в больницу. Держись, Друг, мы молимся за тебя!» — написал он в Facebook.
Маси Найем — правозащитник, основатель юридической компании «Миллер», которая является одной из защитниц проукраинского одесского активиста Сергея Стерненко. Сам Найем является адвокатом семьи Сергея Старицкого по делу убийства Сергея Старицкого. Также он защищает интересы народного депутата Гео Лероса по делу о «пленках Ермака», адвокатом свидетелей-друзей Екатерины Гандзюк по делу расследования ее убийства. Кроме того, Маси Найем защищает интересы двух лиц-участников акции «Кто заказал Катю Гандзюк» 9 февраля 2019 года, в отношении которых было возбуждено уголовное дело. К тому же, Маси Найем является защитником интересов арт-клуба Closer по делу об обысках, проведенных Нацполицией под руководством Ильи Кивы (на тот момент – руководитель Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции) и адвокатом украинского журналиста Дениса Бигуса по «делу Гладковского».Маси Найем родился 21 декабря 1984 года в городе Кабул, Афганистан. Его мать — Латифа Розаи, преподаватель математики, умерла в декабре 1984 года через 10 дней после рождения Маси. Отец — Мухаммад Наим был заместителем министра образования Афганистана в 1976 году. В 1986-м он переехал в Москву, где написал диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук в Академии психологических наук Национальной Академии Наук СССР. Там он встретил свою будущую жену — украинку Валентину Колечко, на которой женился в 1990 году. После вся семья переехала в Киев, где проживала приемная мать Валентина Колечко. Отец Мустафы и Маси Найема умер в Киеве 17 мая 2021 года.
Маси Найем участвовал в войне против россии еще во время ее вторжения в Донецкую и Луганскую области. После полномасштабного вторжения сообщил, что снова вернулся в ряды Вооруженных сил Украины. «Мне очень хорошо там, где я служу. Я вижу смысл в выполнении ставящихся задач, и это настолько удовлетворяет меня, что потребности писать что-то публично с целью получения дополнительного стимула в виде лайков — нет», — отмечал в Facebook адвокат и общественный деятель.