Деревья с красивыми листьями и необычным названием высадили в Днепровском районе
Сейчас наиболее благоприятное время для высадки деревьев. Фото: КП УЗО Днепровского района
Поздняя осень лучшее время для того, чтобы озеленить город. Вот уже несколько лет как Киевзеленстрой высаживает крупномерные деревья с закрытой корневой системой. Они хорошо приживаются и сразу же эффективно выглядят.
В парке на одном из массивов Днепровского района появились ликвидамбары. Название означает «жидкий бальзам» через смолу, выделяемую стволом. Это дерево с пирамидальной кроной, листья которых по форме напоминают клены, а осенью окрашиваются в оттенки оранжевого, винно-красного, пурпурного, фиолетового. Цветут в мае мелкими цветками желтовато-зеленого оттенка. Плоды имеют вид коробочек до 4 см в диаметре и покрыты колючками. В парке на ж/м Радужный высаживаем 40 деревьев ликвидамбара. Невероятный цвет листьев, который будет меняться вместе со сменой времени года, будет дарить свою красоту и уют жителям и гостям парка»,— отметили в УКП Днепровского района.
Так выглядит дерево осенью
Озеленение парка наж/м. Фото: КП УЗН Днепровского района
Ликвидамбары не впервые появляются на улицах Днепровского района. Так они растут по улице Строителей.
Кстати, зеленстроевцы «группируют» деревья одних пород на улицах. Этой осенью на проспектах Гагарина и Соборности появились ясены, по улице Березняковской — клены. Так каждая улица приобретает свои характерные черты.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»