Депутаты сакребуло Тбилиси выразили полную поддержку Киеву и Украине
Киев и Тбилиси — города-побратимы. Фото: Киевсовет
В условиях угрозы вторжения РФ в Украине, они осудили любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства.
Председатель сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе подчеркнул, что необходимо соблюдать международный порядок и нормы, определенные международным обществом и основанные на принципах международного права. Включая, конечно, принципы нерушимости границ и территориальной целостности.
«Мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Украины, которая создает новые угрозы не только для Украины, но и для регионального мира и безопасности. Осуждаем любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства. Также констатируем, что членство в военно-политическом альянсе является суверенным правом суверенного государства, и любые попытки ограничить это право военно-политическими средствами являются категорически неприемлемыми»,— отметил Георгий Ткемаладзе.
Председатель сакребуло Тбилиси добавил, что первоочередной задачей каждого из нас и всего международного сообщества должно стать недопущение возможной войны в Украине.
Напомним, делегация Киевсовета на во главе с заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета Владимиром Бондаренко в 2021 году с рабочим визитом находилась в городе Тбилиси и провела ряд встреч с представителями сакребуло.
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