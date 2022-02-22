Депутаты Киевсовета вступили в Тероборону Киева
Депутаты УДАРа стали резервистами. Фото: прессслужба фракции УДАР
Они призывают пополнить ряды резервистов всех своих коллег-депутатов Киевского городского совета.
Киев продолжает активную работу по созданию системы территориальной обороны столицы.
Депутаты фракции « УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете также присоединились к территориальной обороне Киева. Так, уже подписали контракты Дмитрий Белоцерковец, Олеся Зубрицкая, Александр Гончаров, Богдан Черный, Михаил Терентьев, Олесь Маляревич, Андрей Странников.
Как отметил депутат фракции «УДАР» в Киевсовете Олесь Маляревич, на тренировочных площадках участники изучают основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений, а также отрабатывают командные боевые. /p>
Оформление документов для договора. Фото: прессслужба фракции УДАР
«Представители депутатского корпуса вступают в ряды резервистов и совершенствуют умение владеть оружием, отрабатывают элементы групповой тактической подготовки — важно слаженно работать в команде. Призываю всех желающих вступать в территориальную оборону Киева, враг должен понимать, что в поддержку армии станут сотни тысяч патриотов, которые готовы защищать территориальную целостность и конституционные права Украины», — отметил Олесь Маляревич.
В Киевской городской местной организации партии «УДАР Виталия Кличко» отмечают, что мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий и должны показывать своим примером, что готовы все вместе, бок о бок, защищать нашу столицу, если наступит критический момент.< /p>
Депутаты пишут заявления. Фото: прессслужба фракции УДАР
По словам депутата фракции «УДАР» в Киевсовете Богдана Черния, с наших границ продолжают доноситься тревожные новости, враг держит нас в напряжении. Именно поэтому в это ответственное время важно вступить в ряды территориальной обороны города Киева.
«В тот момент, когда враг придет, времени готовиться у нас не будет. Именно поэтому уже сейчас необходимо приобрести полезные навыки владения оружием, тактической подготовки, ориентировки на местности. К таким занятиям приобщаются все больше новичков-резервистов. Это подтверждает высокий уровень сознания общины и готовность дать решительный отпор врагу. Вступайте в территориальную оборону — защитим Украину вместе!» — подчеркнул Богдан Черной. Депутаты Киевсовета вступили в теробороны Киева» />
Депутаты вступают в ряды теробороны. Фото: прессслужба фракции УДАР
Киевская команда «УДАРа» призывает всех депутатов вступить в ряды территориальной обороны Киева!
Напомним, в столице активно продолжается формирование управления бригады территориальной обороны (ТрО) и батальонов, то есть набор личного состава по контракту, а также формирование состава резервистов батальонов — набор на службу в резерве.
Присоединиться к территориальной обороне просто. Достаточно иметь украинское гражданство, быть пригодным к военной службе и не иметь судимости.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»