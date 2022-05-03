Депутаты Киевсовета в своих общественных приемных создают гуманитарные хабы
В депутатской приемной Анны Старостенко теперь гуманитарный хаб. Фото: Киевсовет
В хабах ежедневно формируют продуктовые наборы, которые передают беженцам, пожилым людям, семьям с маленькими детьми и социально незащищенным гражданам.
Депутаты Киевсоветы создают гуманитарные хабы, в том числе и в своих общественных приемных. Совместно с волонтерами они предоставляют продуктовые наборы и товары первой необходимости жителям, пострадавшим в результате военной агрессии россии.
Ведь в столице нашли убежище около 37 тысяч временно перемещенных лиц, а киевляне, являющиеся представителями социально незащищенных слоев населения оказались в более затруднительном материальном положении.
«С первых дней войны работники общественной приемной совместно с волонтерами работают в усиленном режиме и ежедневно прорабатывают запросы жителей, пострадавших от российско-украинской войны. Наша команда постоянно поддерживает коммуникацию с жителями, нуждающимися в гуманитарной помощи. Совместно с волонтерами был создан гуманитарный хаб, в котором ежедневно формируем продуктовые наборы, которые впоследствии передаем беженцам, пожилым людям, семьям с маленькими детьми и социально незащищенным гражданам»,— отметила депутатка Киевсовета
Депутат добавила, что жители ее родного Деснянского района приобщаются к работе гуманитарного хаба и помогают разгружать гуманитарные грузы, сортировать товары. Все работают как один большой слаженный механизм и прилагают максимум усилий для помощи пострадавшим.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»