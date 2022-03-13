Депутаты Киевсовета собрались на сессию и увеличили резервный фонд бюджета до 1,3 млрд грн
На заседании присутствовали 67 местных депутатов. Фото: Алексей Самсонов
Средства направят на оборону столицы и защиту гражданских, оставшихся в Киеве.
Сегодня, 13 марта, депутаты Киевсовета собрались на заседание и увеличили резервный фонд городского бюджета до 1,3 млрд грн. Средства будут направлены на нужды обороны столицы и гражданскую защиту населения. На сессии присутствовало 67 депутатов Киевского городского совета.
Мэр столицы Виталий Кличко обратился к депутатам и поблагодарил их за присутствие в такое непростое для Киева время.
Виталий Кличко во время заседания
«Спасибо, что такой сложный для нашей страны и столицы момент большинство депутатов Киевсовета в городе. Работают на обеспечение обороны города, защиты жителей столицы. Кворум у нас есть. Мы собрались, чтобы принять важные решения в нынешних условиях — когда Киев живет и функционирует в условиях военного положения. Одно из главных решений — увеличить резервный фонд городского бюджета, который будет использован на нужды обороны столицы и гражданскую защиту населения», — сказал Виталий Кличко.
Сегодняшнее заседание по условиям войны
Он отметил, что речь идет, в частности, о компенсации транспортным предприятиям столицы. В том числе тем, которые работают в режиме укрытия (например, метрополитен). Тем, кто вывозит людей из пригородов, где продолжаются бои. На днях город помогает области и предоставляет автобусы «Киевпасстранса» для эвакуации людей из Гостомеля, Бучи, Ворзеля и Ирпеня, с Броварского направления.
Депутаты Киевсовета служат в местной Теробороне
Также дополнительные средства нужны на электро- и теплообеспечения Киева.
«Резервный фонд, который мы предусматривали в бюджете в мирное время, составляет 250 миллионов гривен. Сегодня, в условиях войны, мы увеличиваем его до 1,3 миллиарда», — подчеркнул Виталий Кличко.