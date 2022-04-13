Депутаты Киевсовета рассказали, как они помогают приближать победу
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Вместе с волонтерами депутаты доставляют гуманитарную помощь киевлянам и жителям освобожденных территорий Киевщины.
По словам депутатки Киевского городского совета Мирославы Смирновой, совместно с волонтерами, команда ежедневно работает и оказывает гуманитарную помощь жителям Киева.
«Наша команда регулярно доставляет продукты питания, средства личной гигиены и лекарства социально незащищенным категориям населения, маломобильным гражданам и многодетным семьям в столице. Каждый из нас прилагает максимум усилий для победы. Спасибо меценатам и волонтерским организациям, которые предоставляют провиант и товары первой необходимости жителям. Киев частично возвращается к привычному ритму жизни»,— отметила Мирослава Смирнова.
Депутат Киевского городского совета Михаил Присяжнюк подчеркнул, что совместно с волонтерами уже доставили гуманитарную помощь в 14 населенных пунктов Киевщины со времени их деокупации. Бучи, Бородянки, Бабинцев, Клавдиево-Тарасово, Качалы, Галинки, Мирчи, Майдановки, Вишняков, Загальцев, Полки, Немишаево, Яхновки, Пороскотеня. То, что произошло в этих селах и городках — это страшная трагедия, которую мы никогда не сможем забыть», — рассказал Михаил Присяжнюк.
Депутат Киевского городского совета Елена Овраменко рассказала, что с каждым днем Украина приближается к победе, а волонтеры оказывают помощь всем жителям, оказавшимся в тяжелом положении.
«Наладили логистику и доставляем грузы с гуманитарной помощью в столицу. Совместно с командой предоставляем продукты питания, товары личной гигиены, средства ухода за ребенком и другие вещи первой необходимости всем нуждающимся. В это тяжелое время мы беспокоимся и поддерживаем жителей нашего города. Слава Украине!»,— отметила Елена Овраменко.
По словам депутата Киевского городского совета Георгия Ясинского, совместно с волонтерами, доставляют продукты питания и товары первой необходимости жителям Киевской области.
«В течение прошлой недели дважды отправились с гуманитарными грузами на Киевщину и передали продукты питания, вещи первой необходимости и медикаменты жителям Немишаево, Бородянки, Ирпеня, Бучи и Андреевки. В этих населенных пунктах мы увидели последствия враждебного наступления: массовые захоронения мирных людей и разрушенные жилые многоэтажки. Сейчас формируем новые гуманитарные грузы и в ближайшее время доставим их в деревни и городки Киевщины»,— рассказал Георгий Ясинский.
Депутат Киевского городского совета Виталий Павликотметил, что несколько дней назад, совместно с побратимами, в очередной раз доставили гуманитарный груз для жителей Чернигова.
«Совместно с депутатом Киевского городского совета Юрием Сулигой и добровольцами доставили гуманитарную помощь жителям, которые испытали ужасные страдания от варварских действий врага в Чернигове. Благодарю киевское хлебопекарное предприятие «Киевхлеб», которое предоставило 2000 буханок хлеба для черниговцев. Мы помогаем друг другу — это укрепляет дух и веру в победу», — подчеркнул Виталий Павлик.
Депутат Киевского городского совета Сергей Таран отметил , что в сотрудничестве с волонтерским центром уже доставили гуманитарный груз в населенные пункты Киевщины.
«Мы привезли гуманитарную помощь в пострадавшие от войны населенные пункты: Бородянку, Кат , Шибене, Дудки, Дымер. Я верю, что воспоминания и показания местной общины станут материалами уголовных дел в судах против руководителей рашистского режима», — рассказал Сергей Таран. Виталия Кличко, работает Гуманитарный штаб Киева, который накапливает продовольствие и предоставляет продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены социально незащищенным категориям населения.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»