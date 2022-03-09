Депутаты Киевсовета рассказали, как они охраняют столицу в рядах терробороны
Депутаты Киевсовета. Фото: Киевсовет
Депутаты Киевского городского совета охраняют столицу в рядах территориальной обороны и организуют гуманитарную помощь. По инициативе Киевского городского головы Виталия Кличко в Киеве создан гуманитарный штаб.
Как отметила депутат Киевского городского совета Динара Габибуллаева, люди на территории нашего государства и за его пределами объединяют усилия для помощи военнослужащим и гражданским:
Депутат Киевского городского совета Богдан Черный подчеркнул, что ежедневно волонтеры Киева посещают сотни людей, нуждающихся в помощи:
«Мы доставляем продукты питания и вещи первой необходимости пожилым людям, одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью, малообеспеченным семьям. Общаемся с ними, обмениваемся мнениями. Мы единственные в одном — война должна закончиться. Держим кулаки за Киев, надеюсь наш город как можно скорее вернется к нормальной жизни, и наконец снова к нам вернется мир и спокойствие».
По словам депутатки Киевского городского совета Наталии Берикашвили, единство стало отличительной чертой нашей нации: «Сегодня я это почувствовала как никогда. Наш штаб получил большое количество пособий для лечебных учреждений. Молодые люди сплотились и помогли разгрузить товары. Спасибо вам украинцы, за ваше неравнодушие, самоотверженность и сплоченность».
Депутат Киевского городского совета Вадим Васильчук отметил, что нам судьба дает шанс поставить точку и завершить российскую агрессию:
«Мы с женой договорились, что она отвечает за детей и семью, а я защищаю их во главах Территориальной обороны города Киева. Украинцы поборют врага, наступит мир и в дальнейшем будем развивать наш европейский город. Поэтому каждый, кто может – берите своих родных и делайте этот выбор! Я его сделал, и вас призываю делать! Слава Украине».
Депутат Киевского городского совета Александр Бродский подчеркнул, что все мировое сообщество сейчас на стороне украинской правды:
«Весь мир болеет за Украину. Наше противостояние агрессору войдет в новейшую историю. Мы сильны потому, что сплоченные, имеем лучших военных, нацгвардейцев и отважных мужчин и женщин. Каждый из нас делает что может, на том месте, где есть с тем, что имеет».
Депутат Киевского городского совета Николай Конопелько поблагодарил иностранных меценатов, которые собрали сверхважные вещи и оборудование для батальонов территориальной обороны и киевских военных:
«Совместными усилиями представители депутатского корпуса Киевсовета, полиция города Киева и небезразличные помогли доставить груз с западной границы Украины в Киев».
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»