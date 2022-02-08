Депутаты Киевсовета приняли участие в учениях Теробороны Киева
Депутаты на обучениях. Фото: Киевсовет
Городские депутаты тренировались вместе с киевлянами. К учениям присоединились и работники столичной мэрии.
Обучение проходило на территории учебного центра, который был определен для тренировок 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
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На десяти учебных площадках участники изучали основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений, отрабатывали индивидуальные боевые навыки, тактику и домедицинскую помощь. с взрывными устройствами.
«Во время занятий учились и совершенствовали умение владеть оружием, отрабатывали элементы индивидуальной и групповой тактической подготовки. Приятно видеть, что подготовка собрала столько участников. Это показывает, насколько наша община сознательна и готова в случае возникновения военной угрозы стать на защиту себя, своих родных и своего края. Уверен, что такие мероприятия будут организовываться чаще с привлечением еще большего количества специалистов», — рассказал депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юрий Федоренко.
Участие в учебах одновременно приняли 9 батальонов. Кроме постоянного состава батальонов терробороны и резервистов, собрание посетило около 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин.
Также, кроме депутатов Киевского городского совета, приняли участие в учениях работники Департамента муниципальной безопасности КГГА.
Напомним, на выходных в столице провели обучение полного состава 112 бригады территориальной обороны.
Участие в учебах одновременно приняли 9 батальонов. Киевляне тренировались, приносили присягу, принимали в свои ряды новичков.
Мэр столицы Виталий Кличко показал в видео как проходили обучение и призвал горожан вступать в бригаду территориальной обороны, которая будет стоять на столе не только в случае полномасштабного нападения России, а во время различных непредсказуемых ситуаций.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»