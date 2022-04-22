Депутаты Киевсовета помогают доставлять из-за границы лекарства и военную амуницию
Прибыл гуманитарный груз. Фото: Киевсовет
Потом эти необходимые товары разделяют и адресно перенаправляют военнослужащим и добровольческим формированием.
С первых дней полномасштабного российского вторжения . В это сложное время бойцы как никогда нуждаются в медикаментах, военной амуниции и спецоборудовании.
Международные партнеры предоставляют гуманитарную помощь и военную амуницию для украинских защитников и защитниц. При содействии депутатов Киевсовета удалось наладить логистические пути и сплотить вокруг себя волонтеров, которые помогают доставлять грузы из-за границы в столицу.
«Несколько дней назад доставили из-за границы в Киев очередную карету скорой медицинской помощи, тактические турникеты, тепловизоры и бронежилеты, а также два грузовых автомобиля с медикаментами, среди которых обезболивающие препараты и инсулин. Указанные товары уже распределены и адресно перенаправлены военнослужащим и добровольческим формированием»,— отметил депутат Киевского городского совета Андрей Порайко.Депутат добавил, что кроме этого оказывают гуманитарную помощь гражданским жителям, пострадавшим от военной агрессии россии в столице, населенных пунктах в Киевской области и других регионах Украины.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»