Депутат «Слуги народа» подозревается в декларировании недостоверной информации. «Забыла» о 5 млн гривен
Это она в прошлом году писала в смс, что “надо сваливать из этой страны”.
Фото со страницы депутата в facebook A A+ A++
Как установили НАПК и НАБУ, Анна Колесник в декларации за 2020 год скрыла пользование двумя квартирами в Киеве общей стоимостью более 3,5 миллионов гривен и автомобилем Honda, а также наличие в ее собственности нежилых помещений в Харькове. Какое наказание грозит нардепке?
Напомним, именно Анна Колесник в прошлом году во время выступления главнокомандующего ВСУ в парламенте писала в смс, что “надо сваливать из этой страны”.
“Обстоятельства этого дела стали известны еще в 2021 году, когда НАПК осуществляло проверку деклараций чиновников. В документе “слуги народа” за 2020 год обнаружили недостоверную информацию и обратились к ней за разъяснениями, — рассказывает Вадим Валько, юрист Центра противодействия коррупции и член ОО “Автомайдан”. — Нардепка объяснила, что не внесла в декларацию жилье в Харькове, потому что просто не имела на него документов. Но в Реестре вещных прав и недвижимого имущества такая информация есть, достаточно было взять выписку оттуда. О незадекларированном жилье в Киеве она якобы забыла, потому что это было давно, а транспортное средство не указала, потому что его вроде бы продала, но надлежащим образом не переоформила (вероятно, речь идет о передаче в пользование по поручению)”.
— Что было дальше?
— Получив эти объяснения, НАПК направило дело в НАБУ, которое уже в рамках уголовного производства провело расследование и собрало доказательства, давшие основания сообщить народной избраннице о подозрении. Дело еще не передали в суд, потому что следствие продолжается, но все указывает на то, что его все-таки рассмотрят в суде.
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— Какая ответственность угрожает Колеснику?
— На момент подачи декларации действовала редакция закона, которая предусматривала такое нарушение
только штраф или общественные работы, поэтому ни к какой другой ответственности Колесник привлечь не могут. Учитывая, что скрытая сумма составляла 4,4 миллиона гривен, ей грозит штраф в размере от 42,5 тысячи до 51 тысячи гривен или общественные работы продолжительностью до 240 часов. Но что важно: соответственно
в закон о статусе народного депутата, привлечение парламентария к уголовной ответственности (если приговор вступит в законную силу) предусматривает лишение мандата.
— Сколько действующих нардепов уже привлекли к ответственности за подобные преступления?
— В настоящее время в суде находится только один обвинительный акт по делу нардепа Сергея Шахова, который не задекларировал имущества на общую сумму 15,4 миллиона гривен. Депутат не указывает в декларации свою гражданскую жену, а также оформленное на нее многочисленное элитное имущество и доли в уставном капитале ряда компаний. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.