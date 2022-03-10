Департамент образования Киева рассказал о возможностях обучения для школьников
В случае доступа в интернет можно воспользоваться учебными материалами. Фото из открытых источников
В случае доступа к интернету можно воспользоваться учебными материалами, а учащиеся, изменившие место жительства могут быть переведены на экстернатную, семейную, дистанционную формы обучения или приобщиться к обучению в заведениях общего среднего образования за /p>
Образовательный процесс в учреждениях Киева прекращен. Педагоги выполняют важные задачи в условиях военного положения: готовят обеды, помогают пожилым людям и семьям с детьми, оказывают психологическую поддержку. :
- Всеукраинская школа онлайн — https://lms.e-school.net.ua;
- материалы на платформе дистанционной школы «Оптима» (бесплатный доступ) — https ://bit.ly/3vVylqs;
- материалы и телеуроки, размещенные на сайте Департамента образования и науки Киева в разделе «Дистанционное образование»— https://bit.ly/3sYhOjE.
Учащиеся, вынужденные сменить место жительства, по заявлению одного из родителей могут быть переведены (зачислены) на экстернатную, семейную, дистанционную формы обучения или приобщиться к учебе в заведениях общего среднего образования по месту временного пребывания.
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По завершении военного положения школьники будут иметь возможность наверстать пропущенный материал. Для этого скорректируют программу, организуют дополнительные занятия и индивидуальные консультации, уверяет директор Департамента Елена Фиданян. классов и поступления в учреждения высшего образования Украины в 2022 году. Также учеников, завершающих получение начального и базового среднего образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации.
Кроме того, детский сад онлайн для детей 3-7 лет, возобновил свою работу. Для малышей подготовили сказки и интересные занятия.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»