Департамент культуры КГГА обновил айдентику
< /p>В основе новой айдентики лежит концепция солнечной системы
Новая айдентика позиционирует Киев как город, где проходят резонансные культурные события, мировые премьеры, куда приезжают на фестивали и концерты, где работают в резиденциях. всего мира.
Собственная эстетическая экспертиза, вкус, селективность, включенность в мировые культурные процессы и смелость ими пользоваться — именно эти ключевые сообщения транслирует команда во главе с Яной Бариновой.
«Новая айдентика — это формирование нового восприятия муниципальной культуры. Она недооценена, недостаточно популярна среди горожан. И причина не в качестве культурного продукта. Он у нас на очень высоком уровне. А вот коммуникация, продвижение должна быть более агрессивной, интересной, креативной. Именно поэтому мы обратились за новым визуальным решением к молодым дизайнерам, которые являются носителями современного мировосприятия и актуальных трендов. И результат полностью оправдал наши ожидания: киевская культура получила достойное графическое и символическое воплощение»,— поделилась директор Департамента культуры КГГА, Яна Баринова.
Ребрендинг — часть плана. Для этого команда обратилась в онлайн-институт Projector.
Главной задачей новой айдентики Депкульта было создать не просто пиктограммы или подобрать шрифты, а разработать полноценную дизайн систему. Кроме того, она должна была быть интуитивной и узнаваемой и легко адаптироваться под все проекты Департамента культуры. Для реализации выбрали проект студентки Анастасии Свереняк под кураторством дизайнера Александра Гусакова.
В основе новой айдентики лежит концепция солнечной системы. В центре пересечения двух осей находится звезда, являющаяся основанием логотипа. Звезда — это основа, вокруг которой все вращается и функционирует, кроме этого, две оси — это также метафора пересечения двух миров: официального и креативного, на грани которых и находится Департамент культуры.
Основные знаки для всех направлений департамента являются абстрактными, с отсылкой к небесным телам и явлениям, однако каждое из них имеет свое значение: кино — о звездах, событиях, экшнах; музеи— о пересечении прошлого и современного; концерты — о динамике музыки и т.д.
Каждый из этих спутников может полностью самостоятельно функционировать отдельно, однако собранные вместе и имея единый «мозговой центр», они образуют мир, имеющий неограниченные возможности. В этом мире Департамент культуры, выполняет функции управления и обеспечивает спутники вокруг себя всем необходимым для бесперебойного функционирования, а также создает условия для их существования в целом. По факту, культура — это и так целая вселенная, а наш основной центр делает все, чтобы каждый мог в нее погружаться. Она постоянно расширяется, меняется, принимает кучу разных смыслов одновременно и не стоит на месте, а значит и айдентика для такого широкого спектра также должна быть соответствующей»,— поделилась автор айдентики, Анастасия Свереняк.
На сегодняшний день Департамент культуры Киева выступает «культурным менеджером» столицы, заботясь о более 75 учреждениях культуры города: кинотеатрах, театрах, парках, музеях, галереях и т.д. чем гордиться. За прошлый год проведено более 300 выставок, избрано 26 руководителей заведений культуры, состоялось 7 масштабных фестивалей, оцифровано 30 тысяч музейных экспонатов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»