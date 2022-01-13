День рождения Моцарта и музыка украинских композиторов: подготовившая киевлянам филармония в январе
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В этом месяце в Колонном зале имени Лысенко Николай Лысенко меломанов ждет немало приятных вечеров. Фото: Национальная филармония Украины
В этом месяце в Колонном зале имени Лысенко Николай Лысенко меломанов ждет немало приятных вечеров. В столицу приедут итальянские музыканты, дважды выступит пианист из Великобритании Алексей Гринюк, будет звучать музыка украинских классиков и современных композиторов, будут отмечать день рождения Моцарта и презентуют проект, посвященный Франции.
14 января «UN AMORE COSÌ GRANDE» («Такая великая любовь»)
Вместе с академическим симфоническим оркестром Национальной филармонии Украины под руководством главного дирижера Николая Дядюры выступят итальянский тенор Массимилиано Пизапиа и украинская певица Ольга Чубарева. В частности, будут звучать популярные фрагменты из опер и оперетт европейских композиторов, среди которых — Дж. Верди, Дж. Пуччини, Л. Денца, А. Дворжак, И. Кальман, Ф. Легар, Дж. Россини.
Стоимость билетов: 80-400 грн.
15 января Моцарт и Бетховен
Будет звучать изысканная музыка венских классиков, созданная во второй половине XVIII века. Солистом выступит украинский пианист Алексей Гринюк в сопровождении Киевского камерного оркестра, за дирижерским пультом — Наталья Пономарчук. Сейчас пианист живет в Великобритании, но его довольно часто можно услышать и в Киеве. Как у исполнителя особый стиль: непревзойденная техника естественно сочетается с глубиной и убедительностью интерпретации.
В Киеве Алексей Гринюк исполнит сольную партию во Втором фортепианном концерте Людвига ван Бетховена. Ведь сферой его исполнительской заинтересованности являются произведения классиков XVIII и XIX веков. Программу вечера дополнит Симфония №25 Вольфганга Амадея Моцарта.
Стоимость билетов: 100-500 грн.
18 января «Украинский Квинтет. Концерт-презентация».
Звучат произведения украинских композиторов трех поколений — Бориса Лятошинского, Валентина Сильвестрова и Виктории Полевой.
В 2020 году пять украинских музыкантов собрались для записи квинтетов Бориса Лятошинского, Валентина Сильвестрова и Виктории Полевой. При поддержке Украинского культурного фонда вышел компакт-диск «Украинский Квинтет». Название символическое и несколько важных смыслов: состав ансамбля музыкантов, название альбома, название произведений украинских композиторов, которые будут звучать в концерте и содержании этого компакт-диска.
Исполнители: Ирина Стародуб (фортепиано), Богдана Пивненко ( Яропуд (скрипка), Екатерина Супрун (альт), Юрий Погорецкий (виолончель).
Стоимость билетов: 70-350 грн.
20 января От Барокко до джаза. Камерный ансамбль «Рависан»
Камерный ансамбль «Рависан» Национального дома органной и камерной музыки Украины представит невероятно интересное музыкальное «путешествие». В этот вечер будут звучать известные произведения разных эпох и стилей от барокко до джаза.
«Рависан» как коллектив существует более 20 лет и состоит из выпускников Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. Его участники — Наталья Кравченко (фортепиано), Олег Мороз (кларнет), Олег Дудниченко (скрипка) и Артем Полуденный (виолончель), Максим Сидоренко (орган, фортепиано). «Рависан» постоянно расширяет собственный репертуар, основу которого составляют произведения венских классиков, композиторов ХІХ и ХХ веков.
Стоимость билетов: 100-500 грн.
21 Января «AD MEMОRIAM»Вместе с Академическим симфоническим оркестром Национальной филармонии Украины под руководством Джаны Фратты (Италия) выступят скрипачи Александр Семчук и Ксения Милас, а также Катальдо де Пальма (альт, Италия). Будет звучать музыка ХІХ-ХХІ веков. В частности, можно будет услышать легендарное произведение — Сюиту из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского, которой завершится этот вечер. Именно этот балет, впервые исполненный в 1910 году, открыл мировому музыкальному сообществу имя композитора. Ведь успех первого исполнения балета «Жар-птица», состоявшегося летом 1910-го, стал одновременно и успехом Стравинского.
Стоимость билетов: 100-500 грн.
24 января. Композитор Александр Левкович. Авторский концерт.
Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» (художественный руководитель и главный дирижер — Валерий Матюхин) представит музыку современного композитора Александра Левковича. В частности, в этот вечер будут звучать «Камерная кантата № 7» на стихи Лины Костенко для голоса и оркестра и Концерт для альта, виолончели, контрабаса и оркестра Александра Левковича.
Стоимость билетов: 70-350 грн. >
26 января Брамс, Шуман , Чесноков
Вместе с Национальным заслуженным академическим симфоническим оркестром Украины под руководством Владимира Сиренко выступит украинский пианист Алексей Гринюк. В этот раз в Киеве он исполнит сольную партию в Первом фортепианном концерте Йоханнеса Брамса. Программу вечера дополнят произведения Роберта Шумана и современного украинского композитора Дмитрия Чеснокова. По словам Дмитрия, в его симфонической картине воспроизведена красота разных уголков Украины, а еще в главной партии можно услышать символ трезубца.
Стоимость билетов: 100-500 грн.
27 января День рождения Вольфганга Амадея Моарта /p>
Ансамбль классической музыки имени Бориса Лятошинского Национального дома органной и камерной музыки Украины под руководством Игоря Андриевского и органистка Валерия Балаховская представят произведения венского классика.
Будет звучать симфония № 40, написанная летом 1788-го, ставшая новаторским на свое время, «Коронационная месса» (KV 317) и «Фантазия для органа» (фаминор, KV 608) Вольфганга Амадея Моцарт: 100-500 грн.
28 января Дворжак Решетилов, Линдпайнтер
Академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины под руководством главного дирижера Николая Дядюры представит музыку Петера Йозефа фон Линдпайнтера, Антонина Дворжаше и современного украинского композита.
Солистами будут Дмитрий Гудыма (гобой), Дмитрий Медолиз (флейта), Олег Мороз (кларнет), Александр Саенко (фагот), Дмитрий Таран (валторна). Вместе с оркестром они исполнят Концертную симфонию немецкого композитора и дирижера Петера Йозефа фон Линдпайнтера, который большую часть жизни был руководителем придворного оркестра в Штутгарте, но его больше знали как композитора. Собственные зингшпили Линдпайнтер создал под влиянием музыки Карла Марии Вебера.
Стоимость билетов: 90-450 грн.
29 января «Дыхание Франции »
Пианистка Мария Вихляева представит сольный проект, где будет звучать французская музыка, а именно — произведения Жана-Филиппа Рамо, Франсиса Пуленко, Клода Дебюсси, Сезара Франко, Мориса Равеля.
Мария Вихляева — лауреатка Международного конкурса имени Коки в Кишиневе (Молдова, И премия), дипломантка международных конкурсов в Ворзеле (Украина, 2004) и Тбилиси (Грузия) лауреатка ІІ Премии Первого Международного конкурса камерных ансамблей имени Д. Бортнянского (2010).
Стоимость билетов: 70-350 грн.
Также в филармонии продолжается сезон рождественских концертов
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»