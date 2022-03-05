День десятый: молитва за Украину
05.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
2005
фото Бориса Корпусенко
Каждый день в храмах разных конфессий раздаются усиленные молитвы за Украину, за наших воинов, за победу правды и справедливый мир.
Фотокорреспондент Борис Корпусенко побывал в православном храме пообщался с настоятелем храма. Протоиерей Сергей Коцарь рассказал, что службы проходят каждый день. Храм открыт всем желающим. На фотоснимках — Акафист иконы Божией Матери Несокрушимая стена, олицетворяющая ту защиту, покровительство и защиту, которые дарит каждому верующему Небесная Царица.
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Виктора Бабич-Вепрева, фото: Бор иса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»