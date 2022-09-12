«Дело вроде бы идет к великой октябрьской революции»: российские депутаты массово требуют отставки путина
Соответствующее обращение подписали уже около 100 избранников из 18 муниципальных округов. Дело вроде идет к великой октябрьской революции. >
Фото: ЭРА A A+ A++
Событие:В России депутаты москвы, санкт-Петербурга и колпина массово требуют отставки кремлевского диктатора Владимира Путина. Документ опубликовала депутат петербургского муниципального округа «Семеновский» Ксения Торстрем, занимающаяся сбором подписей.
Детали комментарии: «Мы, муниципальные депутаты россии, считаем, что действия президента в.в. Путина наносят вред будущему России и его гражданам. Требуем отставки владимира Путина с поста президента РФ!», – говорится в заявлении.
Российская журналистка Елена Руковцева подтвердила информацию и добавила, что дело вроде бы идет к «великой октябрьской революции, которая снова будет с питера».
«Депутаты еще из 18 муниципальных округов подписали требование к путину уйти в отставку. Это они присоединились к тем из Смольнинского МО, которые обвинили его в госсовете», – отметила Руковцева.
Час назад в Twitter Ксения Торстрем сообщила, что от депутатов уже поступило около сотни подписей.
«Присоединяюсь к коллегам и прошу госдуму объявить импичмент путина. Наш совет такого решения принять не может, нам не хватает голосов», – написал депутат муниципального округа «Малая Охта» Василий Кунин.
Напомним, на днях совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призывал госдуму РФ выдвинуть обвинения в государственной измене против президента путина. Обращение опубликовал в Twitter депутат Дмитрий Палюга.
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В нем говорится, что в ходе войны против Украины уничтожаются «боеспособные подразделения» российской армии, а также гибнут и становятся инвалидами «молодые трудоспособные» граждане России. Кроме того, страдает российская экономика, а протяженность границы России со странами НАТО увеличилась более чем вдвое.
На Дмитрия Палюга и еще четырех депутатов составили протоколы за дискредитацию власти. Им грозит штраф.
«После отзыва в полицию меня спрашивают, не пожалел ли я за решение о госсовете. Я рад, что мы его приняли и горжусь каждым депутатом. Я получил немало сообщений от незнакомых людей со словами поддержки».– написал Дмитрий Палюга, а затем добавил, что получил всего два сообщения с угрозами, а завтра, 13 сентября, его дело о дискредитации президента РФ будет рассматривать Смольнский районный суд.
Комментируя контрнаступление ВСУ, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире российского телеканала «Дождь» заявил, что российское общество начинает прозревать, что может потерпеть поражение в этой войне.
«По всей России сейчас прозрение, что поражение возможно, – сказал Подоляк. — Все заявления, которыми оккупанты разбрасывались в начале вторжения, не соответствуют действительности. Происходящие сейчас процессы важны для россиян, поскольку все будет меняться. После поражения российские выборы будут другими».
К слову, вчера на нескольких избирательных участках в России задержали граждан за «дискредитацию армии». Как сообщает оппозиционное издание Baza, в корове женщина решила выразить свое отношение к войне и написала на бюллетене оскорбление в адрес путина и проукраинские лозунги, добавив, что «россия будет свободной». Несмотря на тайну голосования, такую »диверсию» сразу заметили, и как только женщина опустила бюллетень в ящик, вызвали полицию. Правоохранители пришли к выводу, что избирательница публично «призывала к препятствованию использованию с РФ», а потому на нее возбудили административное дело. Еще два подобных случая произошли в Москве. Там полицейские задержали двух молодых людей, которые тоже написали на бюллетени антивоенные призывы.