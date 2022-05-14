Декоммунизация продолжается. В Киеве переименовали «Арку дружбы» народов, а в Кривом Роге вместо советской звезды установили украинский трезубец
Также столичные депутаты утвердили список более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий и передать в музей тоталитаризма.
Событие: Киевсовет принял решение о переименовании «Арки дружбы народов» в «Арке свободы украинского народа». Об этом в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Детали и комментарии: «Сегодня Киевсовет принял решение о декоммунизации названия «Арки дружбы народов». Теперь это — «Арка свободы украинского народа», — говорится в сообщении.
Также 50-летний Кличко сообщил, что депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий столицы и передать в музей тоталитаризма. «Что касается переименований – это резонансная тема, — подчеркнул мэр столицы. — Мы услышали мнения и пожелания киевлян, услышали и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешных решений, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, Института национальной памяти’ других учреждений для завершения процесса наименований. Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, но обоснованным».
По данным городского головы Киева, рейтинговое голосование по переименованиям столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Будет проходить голосование в мобильном приложении «Киев цифровой».
Отметим, что 26 апреля в Киеве демонтировали советскую скульптуру, которая символизировала «возведение Украины и России», а саму «Арку дружбы народов» тогда запланировали переименовать и подсветить цветами украинского флага.
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Скульптурная композиция «Арка дружбы народов» появилась в Киеве в 1982 году. Ее открытие хотели приурочить к 60-летнему юбилею образования СССР, который должны были праздновать в декабре, но сделали это раньше. в октябре, в канун 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года.
Отличное событие произошло 14 мая и в Кривом Роге. Со шпиля админздания железорудного комбината сняли советскую звезду, а на ее место установили украинский трезубец. Об этом говорится на странице АО «Криворожский железорудный комбинат» в Facebook. «Поздравляем работников Криворожского железорудного комбината, жителей города и всех патриотов государства с выдающимся для нас событием — установлением национального Герба Украины на шпиле административного здания «Кривбассжелезрудком». Гордимся героями, патриотами, волонтерами и всеми небезразличными жителями Кривого Рога; сказано в сообщении.
Ранее в Днепре переименовали более 30 улиц и переулков, названия которых были связаны с россией.